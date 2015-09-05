“憨豆先生”重出江湖：驾车在白金汉宫外兜风

哈通社阿斯塔纳9月5日电 据BBC消息，为庆祝《憨豆先生》系列电视剧开播25周年，憨豆先生与他的好朋友泰迪熊，安坐绑在绿色老迷你（Leyland Mini1000）车顶上的靠椅，在伦敦的白金汉宫外兜风。

周五（9月4日）的庆祝活动复制电视剧中经典的一幕--"憨豆先生"用拖把控制堆满礼物的小车，在伦敦街头漫游。 "憨豆先生"由英国演员罗温·阿特金森（Rowan Atkinson）饰演，剧集于1990年首播。 "憨豆先生"大多以默剧形式表演，艾金森幽默的演出、角色的突兀举动令"憨豆先生"深受全球观众欢迎。 艾金森在白金汉宫外收到一个蛋糕及拍照。他以"憨豆先生"的身份说："真棒！我知我在布莱顿和伯明翰是知名人物，这就代表在全球为人所识，真的是太棒了。" "这样很美妙，令人欢喜。不过，我没有让这些冲昏我的头脑。" 被问到如何庆祝廿五周年纪念，艾金森说："我会举办一个小型生日派对，只有我跟我的朋友泰迪参加。" 在"憨豆先生"的官方社交网站"推特"户口，上载了活动的照片。其中一张照片中，"憨豆先生"与警察合照。 今年三月，艾金森重新扮演"憨豆先生"的角色，为慈善团体喜剧救济（Comic Relief）拍摄短剧。 短剧播出后，艾金森接受《洛杉矶时报》访问，他说由于不想"憨豆先生"变老，所之前一直抗拒再扮演这个角色。艾金森说："我一向认为‘憨豆先生'是一个永恒、不会变老的角色。" 不过，看来他最近有不同的想法。"或许我们将来可以制作一部《老憨豆先生》的电影......这部电影可以讨论年老的问题。"