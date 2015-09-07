“金色骏马”大赛圆满结束 冠军获千万坚戈大奖

哈通社阿斯塔纳9月7日电 6日，为庆祝哈萨克汗国建立550周年，"金色骏马"大型赛马比赛在阿克莫拉州卡班拜勇士乡卡班拜勇士陵寝附近的赛马场举行。来自全国各地的100多匹赛马参加了此次大赛。

据悉，参加本次大赛的赛马均由年龄在8-13岁左右的青少年骑手驾驭，环绕赛道4圈，总长51公里。

来自江布尔州，年仅十岁的骑手阿克卓勒•朱马泰和他的赛马"萨满"夺得了本次大赛的冠军。在前三圈中，阿克卓勒和"萨满"一直处于众多骑手组成的大兵团中央，有意识的保存体力，直到第四圈开始时，他们才逐渐与其他骑手和赛马拉开了距离。在最后3公里的冲刺阶段，阿克卓勒彻底放开了对"萨满"的限制，使骏马完全发挥出了真正实力。驰过终点的"萨满"将第二名甩下了足有近一分钟的时间。

"我很熟悉‘萨满'的实力和状态，它就像是我最好的朋友。赛马很刺激，我一点都不害怕。"在接受采访时，十岁的骑手阿克卓勒说。

作为冠军，阿克卓勒和"萨满"获得了冠军奖杯和1000万坚戈奖金。

据悉，本次大赛由祖国之光党赞助，是为庆祝哈萨克汗国建立550周年举行的众多大型传统民俗体育运动赛事的一部分。当天到现场观看比赛的观众人数虽未经过官方统计，但保守估计至少超过万人。（编译：塔尔）