国际空间站向哈萨克斯坦人民问好 并发布阿斯塔纳和里海航拍照

哈通社阿斯塔纳9月7日电 自从9月4日，哈萨克斯坦宇航员阿伊登•阿伊姆别托夫顺利登上国际空间站以来，宇航员们在空间站上的动态就一直备受国内民众的关注。

似乎是为了回应国人的关注，今早，美国NASA宇航员斯科特•科林通过国际空间站官方Twitter账号，发布了一张从空间站上拍下的阿斯塔纳航拍图。 斯科特还在Twitter上写道："早安！哈萨克斯坦！和阿伊登•阿伊姆别托夫一起在空间站上合作十分愉快。他状态良好，请不要担心！" 哈萨克斯坦宇航员阿伊登•阿伊姆别托夫也在自己的Twitter上发布了一张从空间站上拍摄的里海一隅照片。 阿伊姆别托夫于9月2日搭乘俄罗斯联盟号飞船，从拜科努尔航天中心起飞前往国际空间站，经过两个昼夜的飞行后，于阿斯塔纳时间9月4日13时39分同国际空间站顺利对接。与其同行的乘员还有俄罗斯宇航员谢尔盖•沃尔科夫和丹麦宇航员安德烈亚斯•莫根森。 目前，国际空间站的人员数量自2013年以来首次增加到9人。9月12日，阿伊姆别托夫与莫根森将与目前在空间站工作的俄罗斯宇航员根纳季•帕达尔卡返回地球，而沃尔科夫将接替同胞根纳季的工作留在空间站。（编译：塔尔） （斯科特发布的阿斯塔纳航拍图 国际空间站） （阿伊登发布的里海航拍图 国际空间站）