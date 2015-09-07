纳扎尔巴耶夫：世贸组织曾要求哈萨克斯坦限制农业补贴

哈通社阿克莫拉州9月7日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）世贸组织曾要求哈萨克斯坦限制对农业领域的补贴，纳扎尔巴耶夫总统7日在接见粮食主产区各级官员时做上述表示。

"政府已经为农业发展提供了所需的各种扶持，在加入世贸组织的谈判中，政府也在这方面做出了大量的努力。世贸组织曾要求我们限制对农业领域的补贴，并认为我们缺乏参与市场竞争的资格，但我们证明了哈萨克斯坦与其他国家具有同样的竞争力。"纳扎尔巴耶夫说。 据悉，近五年来，北方三州（阿克莫拉州、北哈州和库斯塔奈州）获得的农业补贴，占全国农业补贴份额的三分之一强，共获得了1350亿坚戈补贴、3500部大型农业机械设备和5万多头精选种畜。哈萨克农业集团在北方三州实施了价值1030亿坚戈的170多项农业项目。 "依靠这些政策的支持，北方三州农业产值在5年间翻了一番，每一个农民的产值达到了120万坚戈。这是一个可喜的成绩。但是，这距离我们的目标还远远不够。"纳扎尔巴耶夫说。 纳扎尔巴耶夫强调，哈萨克斯坦的农业潜力仍然没有得到开发。"我们的邻国有着巨大的农产品需求，可以说我们面对着巨大的出口市场，却没有有效的开发自身的潜力。"他说。 纳扎尔巴耶夫认为，哈萨克斯坦的农业尚未成为国家经济的重要组成部分。"从农业规模来看，我们只有白俄罗斯和俄罗斯的一半，且只占欧盟、美国、加拿大和澳大利亚的十分之一。"他说。（编译：塔尔）