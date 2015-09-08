哈萨克斯坦武装力量开展大规模战备演习 检查部队战力

哈通社阿斯塔纳9月8日电 据国防部消息，由东哈州、阿拉木图州、江布尔州、南哈州和西哈州等五州的武装力量部队参加的联合战备演习日前拉开帷幕，此次演习旨在检查各部官兵战备情况和技战术能力。

国防部长伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫和武装力量总指挥部指挥官萨肯•扎苏扎科夫，在位于卡普恰盖市的别烈克军事训练基地观摩演习。 此次战备演习中，哈萨克斯坦武装力量共出动来自20支部队近万名官兵和2000多辆装备，哈空军将为参演部队提供空中支持。别烈克军事基地目前已集结10支部队近4000名官兵、1800余辆军事装备。 国防部称，如此大规模的跨军区战备演习尚属首次。 在首日的演习中，参演部队根据演习预案协同配合，同"非法武装分子"展开激烈交火并将敌全数歼灭。

伊曼哈利部长表示，此次演习将考验武装力量各部长途奔袭、陌生环境作战及跨兵种协同作战能力，并对各部队之间的信息交流、共享及协同配合能力提出了更高的要求。 国防部表示，当前国际安全局势越发严峻，众多恐怖主义、极端主义和分离主义组织不仅扰乱社会秩序，还建立起多个武装团伙在许多国家制造了严重的战乱和危机。在这种形势下，哈萨克斯坦武装力量认为有必要加强自身实力、检验部队战力，为保障国家安全做好一切准备工作。（编译：塔尔）