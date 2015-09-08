投资和发展部部长：跨国企业应获得国家相应税收优惠

哈通社阿斯塔纳9月8日电 投资和发展部部长阿斯耶特•伊谢克舍夫7日就《哈萨克斯坦工业创新政策法案修改案》在议会作报告。他在报告中提到，跨国企业应获得相应税收优惠政策的照顾。

伊谢克舍夫说，为了保障当前国有企业及大型跨国公司的建设项目的顺利进行，应保留之前政府专门为投资者提供的优惠政策，并在原有的优惠政策基础上，对正在实施的投资项目进一步实行进口原材料关税和其他相关税收的优惠政策。 伊谢克舍夫还说，在我国工业化发展过程中，引进外国先进技术是非常有必要的。这方面，政府相关部门已经开始和重点行业领域企业，包括Renault-Nissan、Shevron、LG、Airbus、IBM和Microsoft等国际大型企业进行协商，并结束了与20多家跨国公司的谈判。 伊谢克舍夫最后表示，《哈萨克斯坦工业创新政策法案修改案》是实现纳扎尔巴耶夫总统五大改革目标及"百步计划"第55、56、57、59、63、86项任务的具体举措。该法案将对进一步改善我国投资环境、发展能源服务行业、吸引本土和国外高科技企业实施具体工业项目以及发展创新集群都有实质性的推动作用。（编译：塔布斯）