美媒：中俄关系发展达到历史巅峰

哈通社阿斯塔纳9月9日电 据参考消息网8日报道，美国《华盛顿邮报》网站9月6日刊登《俄罗斯转向中国》一文。

接近步伐愈加坚定

文章称，俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平都很重视坦克和导弹车隆隆行驶、军人昂首阔步从广场上行进的象征意义，以此向国内外表明：他们大权在握，他们的国家是超级大国。

普京访问北京的另一个象征意义在于，这是俄罗斯围绕乌克兰问题及西方制裁与西方发生冲突后宣布的支点转向亚洲行动的一部分。普京在此次访华前接受俄中两国记者采访时说，西方的制裁"促使我国企业与中国建立稳固的商业关系"。他表示："俄中关系现在大概达到了历史上的一个巅峰，并且在继续发展。"

文章称，俄罗斯正在西方国家之外寻找新的盟友--无论是政治上的还是经济上的。一年多来，它把中国视为最重要的战略伙伴，寄希望于中国的投资和对俄罗斯商品的进口有助于俄罗斯经济挺过制裁。

据拉美社9月6日报道，国际地缘政治中近期出现的一些变化和西方前所未有的敌视，令俄罗斯以坚定的步伐向东转向。

报道称，美国和欧盟制裁的"炮火"让莫斯科更加重视东方，宣布将把亚洲作为其扩大务实外交政策的对象。

中国成为俄罗斯最稳定而积极的贸易伙伴。在政治领域，莫斯科和北京让纷繁复杂的国际形势看到了它们之间在关于战争、和平和恐怖主义等问题上的默契和共识。

报道称，两个核大国和同为安理会常任理事国的国家，一致认为现在迫切需要的是尽量减少世界上的冲突，不要重蹈二战的覆辙或歪曲历史。

像以往一样，普京在访华之前接受塔斯社和新华社采访时强调，西方对俄罗斯不恰当的制裁措施促进了俄罗斯与中国关系的加深。

经济合作动力十足

据拉美社9月6日报道，在符拉迪沃斯托克召开的首届东方经济论坛上，俄罗斯石油公司与中石化签署共同开发位于俄联邦北部亚马尔-涅涅茨自治区和克拉斯诺亚尔斯克两大油气田的框架协议。

报道称，协议将让中石化拥有俄罗斯石油公司所属东西伯利亚油气公司和秋明油气公司这两家公司49%的股份。这两家公司分别拥有鲁斯科耶油气田和尤鲁勃切诺-托霍姆油气田的开发许可证。

分析人士表示，两大能源巨头的合作将最大限度降低风险，在国际原油市场波动性提高的背景下加快油气田的开采速度。

报道称，中俄两国元首看好俄罗斯直接投资基金和丝路基金签署的协议，为中俄经济重点领域的投资项目进行融资。

莫斯科和北京都在热切倡导在欧亚经济联盟地区建设经济带。

报道称，普京最近对中国的访问及一些重要协议的签署，加上首届东方经济论坛的成功举办，成为俄罗斯以另外的方式与世界保持互动的例证，同时也证明中俄联盟并非幻影。

据美国《华盛顿邮报》网站9月6日报道，有数据显示，由于油价下跌、俄罗斯整体经济不景气和中国对大宗商品的需求减少，中俄两国间的双边贸易额在2015年上半年下降了31.4%。同期，中国在俄投资减少了20%。考虑到中国经济增长减速，前景不容乐观。

但是，即使中国的投资兴趣不像莫斯科曾希望的那么高昂，就某些基础设施项目而言却依然存在。例如，俄罗斯和中国已商定修建一条从莫斯科到喀山的高铁线路。

军事合作令美侧目

新加坡《联合早报》网站9月7日刊登《俄罗斯向东看巩固了中俄关系》一文。

文章称，中俄军事合作正进一步深化，美国的防务专家希望探明中俄两国是否正在成为共同对付美国的长期战略伙伴。

中国在抗战胜利70周年阅兵式上展示近些年来添置的多种先进武器装备，其中许多装备直接或者间接来自俄罗斯提供的军事技术。多项资料显示，自1991年以来，中国从俄罗斯进口了约300亿美元的武器装备和军事技术。

美国防务专家看不准中俄目前的军事合作是否预示两国正在成为共同对付美国的长期战略伙伴。

作为中国政府的贵宾，俄罗斯总统普京出席了9月3日在北京举行的大阅兵。今年早些时候，中国国家主席习近平也出席了俄罗斯举办但遭到西方主要国家领导人抵制的红场阅兵。

美国对外政策理事会高级研究员布兰克对美国之音说，普京本次访华的成效将预示中俄两国未来一段时期双边关系的走向。