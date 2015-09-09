美联储加息将给俄经济带来不确定性

哈通社阿斯塔纳9月9日电 据英国《金融时报》9日报道，俄罗斯总理德米特里•梅德韦杰夫上周提议俄只制定一年的预算，而非传统上的三年预算。俄政府感到无法制定这么长时间的预算，官方就此给出的解释是，存在油价和卢布汇率波动的风险。但俄内阁官员表示，之所以会有这么一出，是因为不知道美国加息后会发生什么。

俄经济部长阿列克谢•乌柳卡耶夫之前已因一年数次调整经济增长率而沦为人们的笑柄。

"但至少，每次卢布下跌或再次飙升的时候，我们还知道这对经济意味着什么。"一名曾任俄经济部高官的人士表示，"至于美国的货币政策会带来什么影响，我们就不知道了。它可能只会对我们的货币带来略多一点的压力、让我们的资本外流稍稍加速，整体而言这两方面的冲击给我们的感觉都不会太强烈；又或者，它可能会影响我们的金融稳定。"

美国加息几乎必然会让美元变得更加强势，这将让俄罗斯央行更难以重建其外汇储备--俄罗斯外汇储备已从本次危机前的逾5000亿美元降至3640亿美元。

关于美国可能进行的加息会对俄造成何种影响，各种预测分歧很大。西方去年实施的制裁、油价下跌以及由此导致的卢布大幅贬值，已对俄经济造成严重破坏，今年一季度和二季度，俄经济分别收缩了2.2%和4.6%。

晋新资本经济学家奥列格•库兹明表示："美国加息当然会对俄罗斯造成负面影响，但不会像对其他一些新兴市场那样严重，原因是西方的制裁使得我们与美国的经济联系已不像过去那样紧密。"

资本市场制裁的结果是，美国的银行现在在向俄企业提供新贷款方面起的作用要小得多，许多机构投资者削减了对俄敞口，而俄罗斯的对外贸易已大幅萎缩。

库兹明表示："如果你之前已经削减了对俄敞口，那你现在就没有太多减仓空间了。"

但还有一些人辩称，关键问题在于，美国加息对全球贸易造成的影响将如何冲击俄罗斯。

将近20年来一直投资俄罗斯的一名美国企业高管表示："俄严重依赖石油和天然气出口，这意味着，其经济抵御各种外部冲击的能力要更弱一些。

"因此，问题在更大程度上在于，美国加息对所有新兴市场和世界经济有何影响，如果它给新兴市场和世界经济造成重创，俄罗斯遭受的苦难将最为严重。"