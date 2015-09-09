哈萨克斯坦私人直升机数量或将增加

哈通社阿斯塔纳9月9日电 记者从欧直哈萨克斯坦工程公司获悉，该公司目前已售出两架私人直升机。

该公司生产和客服部负责人斯科夫•霍尔格•阿尔法表示，公司的主要业务并不仅限于直升机的组装，同时还包括直升机的维修和相关人才的培养。目前该公司除了组装EC-145型直升机外，还增加了EC-125、EC-130等机型。公司主要供应哈萨克斯坦本土、土库曼斯坦和蒙古市场。 斯科夫同时还表示，公司去年计划完成14架直升机，实际交付使用8架。哈萨克斯坦市场对直升机的需求包括石油开采、医疗救护、农业等领域。而另外值得关注的是，到目前为止，公司已售出两架私人直升机，而且预测未来这一类订单数或将增加。 据悉，欧洲直升机哈萨克斯坦工程公司(Eurocopter Kazakhstan Engineering)由哈萨克斯坦工程公司与空中客车直升机公司（原名欧洲直升机公司）于2010年末合资建立。哈萨克斯坦工程公司隶属萨姆鲁克-卡泽纳国家福利基金，受国防部领导，系哈萨克斯坦最大军工企业。而空中客车直升机公司隶属空客集团（原名欧洲宇航防务集团）。（编译：塔布斯）