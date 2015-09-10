国防部长嘉奖赴华参加北京大阅兵的三军仪仗队官兵（图）

哈通社阿斯塔纳9月10日电 据国防部消息，参加在北京举行的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大阅兵的哈萨克斯坦三军仪仗队官兵，9日受到了国防部长伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫的嘉奖。

"我代表武装力量总指挥部向诸位表示感谢。诸位以高度的荣誉感和责任心，圆满完成了上级赋予的艰巨任务。哈萨克斯坦人民高度关注此次阅兵，并因诸位的表现，以哈萨克斯坦武装力量为豪。中国是我国睦邻友好的邻邦，此次在华阅兵，令诸位积累了宝贵的经验。"伊曼哈利说。 此次赴华参与大阅兵的仪仗队官兵中，表现最为出色的8人获得了国防部长颁发的"为国际友好交流作出杰出贡献"奖章。 哈萨克斯坦三军仪仗队指挥官马赫萨特•拜吉格托夫说："为了圆满完成上级赋予的阅兵任务，我们提前进行了一个月的训练，并在抵达中国后又集训了10天。在这样一个举世瞩目的大型阅兵仪式中，在全世界面前展现出国威、军威，是我们的荣耀。我认为，此次阅兵式上，我们仪仗队官兵没有辜负上级的嘱托，圆满完成了任务。" 此次北京天安门大阅兵中，共有来自17个国家的方阵和代表队参加阅兵。 哈萨克斯坦三军仪仗队76名官兵在17国中第7个出场。 仪仗队排级指挥官、上尉亚力昆詹•秋格罗夫说："在方阵中，我的位置是左侧护旗手。北京的持续高温，是我们在训练中遇到的最大的困难，阿斯塔纳的气候远比北京更为适宜。功夫不负有心人，我们的优异表现获得了最高统帅的肯定，并受到了国防部长的嘉奖。这让仪仗队全体官兵感到十分自豪。阅兵仪式已经结束，接下来我们将投入到日常的战斗训练当中，继续履行自己保卫祖国的神圣使命。" 三军仪仗队成立以来，多次出国访问，参加过哈萨克斯坦所有重大节日和重大庆典活动，其中包括总统就职典礼、阿斯塔纳国际武器展、纪念二战胜利阅兵式、俄罗斯举行的卫国战争胜利日阅兵式等。 三军仪仗队是哈萨克斯坦军队中的精英部队，由各兵种选送的年龄在22至28周岁之间最为优秀的战士组成。三军仪仗队也是对外展示哈萨克斯坦武装力量形象的名片。（编译：塔尔）