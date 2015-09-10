达伊什组织声称抓获一名中国人质 中国使馆：尚未确认

哈通社阿斯塔纳9月10日电 据美联社消息，极端组织达伊什（即所谓伊斯兰国）9月9日声称抓获了一名中国人质和一名挪威人质，并索要赎金。其中中国人质是来自北京石景山区50岁的Fan Jinghui。达伊什同时对释放人质提出了索要赎金的要求。

报道称，达伊什组织在最新一期发布的伊拉克宣传杂志《达比格》网络版上公布了这两名人质的照片，二人均身着黄色囚衣。挪威男子名为奥勒•约翰•格里姆斯高-奥夫斯塔(Ole Johan Grimsgaard-Ofstad)，48岁，来自挪威奥斯陆郡。该中国人质被确认名为Fan Jinghui，50岁，是来自北京的自由顾问。

对此，挪威首相埃尔娜•索尔贝格在周三举行的新闻发布会上表示，确认该名40多岁的挪威男子在叙利亚被捕，"一切迹象均表明，达伊什组织是幕后黑手"。索尔贝格称，该男子于1月底被抓。

"绑架者提出了一系列要求并索要大量赎金，"索尔贝格补充道，"我们不会屈服，不会向恐怖分子和罪犯的压力屈服，挪威不会支付赎金。 "

报道称，《达比格》杂志同时公布了一组电话号码，以提供给"那些想要支付赎金来释放和转移人质的人士"，但达伊什组织并未说明在何时何地抓获了两名人质。 中国媒体《法制晚报》称，中国驻伊拉克大使馆工作人员9月10日晨间表示，尚未接到有关中国人质被绑架的消息。