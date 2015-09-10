中国电影周在阿拉木图开幕

哈通社阿斯塔纳9月10日电 据新华网9日报道，由中国国家新闻出版广电总局电影局、中国驻阿拉木图总领馆及哈萨克斯坦电影集团联合主办的哈萨克斯坦中国电影周9月9日在阿拉木图开幕。在为期三天的时间里，将放映《真爱》、《西游记之大闹天宫》、《洋妞到我家》、《一代宗师》、《伊犁河》、《重返20岁》6部中国优秀电影。

中国驻阿拉木图总领事张伟在开幕式上致词时表示，中国电影为渴望了解中国政治、经济、历史、文化和价值观的人们提供了绝佳窗口。在哈萨克斯坦举办中国电影周是深化中哈两国人民相了解和友谊的具体措施。放映的６部影片题材多样，观赏性强。通过展映的影片观众不仅能看到普通中国老百姓日常生活的酸甜苦辣，了解中国风云跌宕的昨天和飞速发展的今天，更能感受到中国人民善良、宽容、忠孝的优秀品德和传统如何代代相传。通过展映电影能让哈萨克斯坦人民认识一个更全面、更生动的中国。 中国国家新闻出版广电总局电影局副局长栾国志致词时表示，本次电影周是近年来在哈萨克斯坦举办的规模较大的中国电影集中展映活动，电影周期间展映的６部影片题材丰富、风格各异。通过这些影片观众可更多了解中国历史文化、风土人情、百姓生活和现代化建设成就。中哈两国已在影视领域开启合作，中国国家电影频道近期将陆续播放介绍哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶的系列专题片，本月在福州举办的第二届丝绸之路国际电影节将展映多部哈萨克斯坦影片，不久的将来将有更多中国影视剧同哈萨克斯坦观众见面。 开幕式上播放的影片是《真爱》。这是一部根据真人真事改编的电影，讲述了一位维吾尔族母亲以超越血缘、民族的人间真爱，在几十年时间里抚养六个不同民族十九个孩子的感人故事。该片导演西尔扎提•牙合甫和女主演孔都孜扎依•塔西出席了当天的开幕式。