哈萨克斯坦宇航员在国际空间站上观察到罕见极光现象

哈通社阿斯塔纳9月10日电 哈萨克斯坦宇航员阿伊登•阿伊姆别托夫在国际空间站上的科研工作进入第6天，9日，他同其他宇航员一起观察到了一段十分罕见的极光现象，并将这一美景发布在了推特上。

NASA宇航员斯科特•科林在推特上写道："这是献给美国劳动日的礼物。"阿伊登转发了这条推文。

自从登上国际空间站以来，阿伊登在推特上十分的活跃，经常在推特上分享发生在国际空间站上的故事，以及自己的一些趣事。今早他在推特上留言称："早安！地球上的居民们！我从小就喜欢幻想自己在太空中的生活会是什么样子，没想到真的来到了太空当中，我却每天都会梦到在地球上的生活。我正在努力工作中，任务重、目标多、时间紧。"

阿伊登还表示，代号为"盛宴-6号"的科研项目进展顺利。"我已经开始进行‘盛宴-6号'项目了，首先进行测试的是脱水状态下的哈萨克炖肉......在失重状态下进餐还需要多加练习，肉很好吃，就是干了点，很遗憾没有肉汤......今天的早餐是干奶酪和菜汤。"

据悉，"盛宴-6号"项目旨在测试哈萨克传统饮食在太空环境中对人体可能的影响，并为后续研制此类太空食品提供科研数据支持。为完成这一科研项目，阿伊登此行携带了根据太空失重环境的具体情况，特制的8种肉制品、酸奶和奶酪等哈萨克传统风味美食。

阿伊姆别托夫于9月2日搭乘俄罗斯联盟号飞船，从拜科努尔航天中心起飞前往国际空间站，经过两个昼夜的飞行后，于阿斯塔纳时间9月4日13时39分同国际空间站顺利对接。与其同行的乘员还有俄罗斯宇航员谢尔盖•沃尔科夫和丹麦宇航员安德烈亚斯•莫根森。

据悉，阿伊姆别托夫此行将在国际空间站上开展一系列涵盖物理、生物等多门学科的科研任务。

目前，国际空间站的人员数量自2013年以来首次增加到9人。9月12日，阿伊姆别托夫与莫根森将与目前在空间站工作的俄罗斯宇航员根纳季•帕达尔卡返回地球，而沃尔科夫将接替同胞根纳季的工作留在空间站。（编译：塔尔）