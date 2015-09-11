捧腹！美民众玩坏总统候选人发型(组图)

哈通社阿斯塔纳9月11日电 综合外媒消息，美国2016年总统大选的热门候选人——唐纳德·特朗普，因一张“敢说”的大嘴巴特性，在获得公众大量关注的同时，也给自己惹来了不少麻烦。在今年8月的电视评论中，他就因自己针对战争英雄和墨西哥人所作出过争议性评论，成为了其他候选人口诛笔伐的对象。

这其实不是这位身家过亿的地产大亨第一次被集体吐槽了。无论是言论还是举止，这位亿万富翁都时刻摆出一副"有钱就是任性"的姿态，自然也就争议不断。 除了一张“惹是生非的大嘴巴外，他那标志性的"潇洒"发型也沦为大众茶余饭后的谈资。美国《赫芬顿邮报》就拿他的头发和各种动物相比较，以此来嘲讽其形象。《华尔街日报》以及英国《卫报》也曾毒舌的嘲弄其竞选行为，如同其发型一样可笑。 充满了娱乐精神的美国网民自然不会放过这么有趣的事情，于是乎，网络上一度掀起了一股对比风潮。人们拿特朗普的发型和一切有趣的东西相比较，彻底把这位亿万富翁的发型给玩坏了...... 对于头发这件事，特朗普本人倒是挺放得开。 他还曾在竞选中邀请支持者摸自己的头发，以“确认这些头发都是真的”。（编辑：塔尔）