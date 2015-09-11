阿伊登•阿伊姆别托夫在国际空间站（组图）

哈通社阿斯塔纳9月11日电 哈萨克斯坦宇航员阿伊登•阿伊姆别托夫在国际空间站上的时光，今天进入最后一天。明天，他将踏上回家的路，乘坐联盟号飞船返回地球。

在原本的计划中，阿伊登本应该在国际空间站上逗留10天，以完成哈萨克斯坦航天委员会赋予他的一系列科研任务。但在阿伊登的飞船于9月2日起飞后，由于在预定轨道等候对接的空间站为躲避太空垃圾提升了运行轨道，改变了空间站所处的轨道环境和航向，因此，为确保对接进程更安全可靠，联盟号飞船的航程从原定的6小时被延长到了两天，与空间站的对接也被推迟到了9月4日。这也使得阿伊登此次在空间站上的时间被压缩到了只有8天。 为了及时的完成任务，自从9月4日登上国际空间站以来，阿伊登便投入了紧张的科研工作当中。他在自己的推特中写道："我正在积极工作，任务重、目标多、时间紧。" 值得一提的是，紧张的工作之余，阿伊登在推特上表现的相当活跃。他时常通过自己的推特账号@AidynAimbetov 发布或者转发一些在空间站上拍摄的照片、视频以及自己和同事们遇到的趣事。 在其中一条推文中，阿伊登写道："小时候，我经常幻想自己在太空中的生活，没想到真的身处太空中时，我却每天都会梦到自己在地球上的日子。" 阿伊登此行还担负着一项有趣的科研任务，这项任务代号为"盛宴-6号"。宇航员们在太空中的食谱一向不是那么丰富，而"盛宴-6号"的目标，就是考察一批特制的哈萨克传统饮食在太空失重环境中的表现，为今后开发哈萨克风味太空食品收集相关的数据。 阿伊登登上国际空间站后，便摆出了一桌丰盛的哈萨克盛宴，邀请空间站上的成员一同分享美食。对于习惯空间站上单调菜单的宇航员们来说，这桌盛宴很对他们的胃口。 阿伊姆别托夫在推特上写道："我邀请船员们品尝了哈萨克炖肉。在失重环境下吃东西，还是有些不习惯。肉很美味，就是有些干。没有肉汤实在是遗憾。" 俄罗斯宇航员谢尔盖•沃尔科夫也分享了他对这批食品的看法，他说："非常美味......国际空间站上的食品种类很少，我们能选择的余地一直不多，而阿伊登带来的这桌盛宴，让我们全体船员饱餐了一顿。我相信哈萨克美食以后会成为国际空间站餐桌上的常客。" 目前，国际空间站上包括阿伊登在内，共有9名宇航员。这些来自世界各地的优秀宇航员，在国际空间站上俨然成为了一个大家庭，相互之间互相交流、相互协助，合作十分愉快。 明天，即9月12日早晨7时，阿伊登将乘坐联盟号飞船返航，预计将降落在据杰兹卡兹甘市东南方向146公里处的降落场。他的长子和兄长将在降落区迎接宇航英雄的胜利凯旋，并在阿斯塔纳接受纳扎尔巴耶夫总统的接见。（编译：塔尔）