第五届突厥语国家合作委员会首脑峰会在阿斯塔纳召开

哈通社阿斯塔纳9月11日电（记者哈纳特•马梅特哈兹吾勒）9月11日，第五届突厥语国家合作委员会首脑峰会在阿斯塔纳总统府召开。哈萨克斯坦总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫、吉尔吉斯斯坦总统阿勒马兹别克•阿坦巴耶夫、阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫以及土耳其总统特使、土耳其大国民议会议长伊斯曼•伊勒马兹出席会议。

会议就突厥语国家合作现状、共同开展的各类合作项目以及未来规划等问题深入交换意见。 纳扎尔巴耶夫在讲话中表示，突厥语国家合作委员会正在开展或计划开展的各类合作项目，对整个突厥世界的一体化具有重要意义。在第四届委员会峰会期间，会议通过了关于制定突厥世界一体化进程构想的决议，这一构想计划已由突厥学院完成制定。哈方提议，合作委员会各国应审议通过该一体化构想计划，并付出实施。 纳扎尔巴耶夫说，在昨日举行的突厥语国家合作委员会外交部长会议上，突厥学院、阿塞拜疆突厥文化宝库基金会、吉尔吉斯斯坦游牧文化中心达成了关于加强在各领域合作的共识，这些机构将为突厥文化的发展和突厥世界一体化做出贡献。但因各机构坐落的国家不同，相互交流与合作不免会出现不便。因此，哈方提议，应考虑建立共同的突厥一体化基金会，协调各方之间的交流与合作。

纳扎尔巴耶夫强调，全球地缘政治的变化，必将对突厥世界带来影响。突厥语国家合作委员会各国支持叙利亚、利比亚以及伊拉克尽快实现和平稳定，支持巴勒斯坦和以色列尽快实现持久和平，支持阿富汗社会经济重建与复兴。合作委员会各国应进一步加强在打击恐怖主义和极端主义方面的合作与协调。哈方认为，突厥语国家合作委员会在未来获得联合国、伊斯兰合作组织的观察员身份具有重要意义。

纳扎尔巴耶夫指出，应加大合作力度，推进各国之间的互联互通。"去年在上海举行的亚信峰会上我曾提出关于建立亚洲安全和发展组织的提议。当今的地缘政治动向，正在为我们创造新的机遇。欧亚经济联盟与丝绸之路经济带的对接，将保障欧亚大陆的经济稳定和相互合作。合作委员会各国将成为连接中国、俄罗斯、中东、高加索、中亚的经济枢纽地带。因此，各国应大力开发跨里海运输潜力，实现互联互通，"他说，建立横跨欧亚大陆的高速多式联运通道具有重要意义。相信"西欧-中国西部"交通走廊将成为这一通道的重要运输方向。"这是哈萨克斯坦‘光明大道'经济计划宗旨之一。推动交通基础设施建设对各国都是互利互惠的，这还将极大的促进旅游业发展。对此，哈方呼吁突厥语国家合作委员会各国积极参与名为‘现代丝绸之路'的联合旅游项目，并且希望各国将这一项目加入的本国的旅游业发展规划中。"

纳扎尔巴耶夫表示，共同的文化、历史以及语言是联系着突厥语各民族的纽带，因此加强在文化领域的合作具有重要意义。突厥语民族诞生过众多为人类发展做出卓越贡献的伟人，哈方提议，将这些伟人留下的文化宝库通过以"先辈们的遗产"为名的科研项目，出版发行。突厥学院应成为这一项目的实践者。 纳扎尔巴耶夫还提议，在全球化的今天，各国应积极推进共同的信息交流空间的发展，尽快实现关于创建突厥电视台的共识。与此同时，还应建立突厥文化信息交流中心，该中心将积极落实突厥世界文化信息发展的相关规划。并将亚萨维国际哈萨克-土耳其大学打造成突厥世界共同的高等学府。

根据第五届突厥语国家合作委员会首脑峰会结果，与会各国通过《阿斯塔纳宣言》。下届峰会将于2016年在吉尔吉斯斯坦乔尔蓬阿塔举行。（编译：吴然）