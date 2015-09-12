外媒：中国经济放缓或最终令美国受益

哈通社阿斯塔纳9月12日电 据《华尔街日报》报道，中国经济放缓和政府慌乱的政策反应近来重创了美国市场。但从长远来看，中国经济增长缓慢可能从多个方面令美国受益。

经济学家称，在经济方面，中国增长放缓会抑制消费者价格，因中国需求疲软将压低大宗商品的价格，比如铜、石油和用于汽车制造的钢铁、电子产品和其他消费者喜爱的产品等。

如果像中国改革者们一直以来推动的那样，政府大力将经济重心转移至服务业，那么将推动美国公司的繁荣，如果中国给予一定的运营空间，美国软件和娱乐类公司将从中受益，经济重心的转移同时将减少中国工业领域的产量过剩。

还有一个利好因素：经济学家们说，随着中国投资收益的减少、美国投资收益的增加，中国大企业可能会增加在美国的投资。同样，如果中国国内经济前景变差，中国一些优秀人才──这些人本身就是在美国接受的教育──可能选择待在国外而不是回国。

在地缘政治方面，经济增速放缓可能将中国成为全球最大经济体的时间延后几十年，有人预计中国会在2030年实现这一点。增速放缓还会削弱中国谋求全球领导地位的努力，令经济发展的"中国模式"受到打击。在"中国模式"中，国家在经济中扮演重要的指导角色。相比之下，美国对于经济发展的观点将受到支持，即认为经济增长有赖于企业家的创新、思想自由和尽量少的政府约束。

康奈尔大学教授、国际货币基金组织前中国区负责人普拉萨德称，中国疲于应对其经济问题有可能令双边或多边谈判中的力量平衡朝着对美国有利的方向发生微妙的改变，美国的经济复苏正不断积聚势头。他说，美国会以比中国更强势的姿态参加G20及其他国际机构的会议。