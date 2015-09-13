外媒：投资者迟早将重返中国市场

哈通社阿斯塔纳9月13日电 据英国《金融时报》报道，今年春天，当乐观但审慎的投资者希望对冲中国股票的多头头寸时，鉴于中国股市难以直接做空，一种流行的方式是做空澳大利亚，因为该国是中国经济繁荣的主要受益者之一。如今，既然中国股市已发生彻底逆转，人们更有理由去做空澳元。过去一年，澳元兑美元汇率已从逾90美分兑1澳元跌至不到70美分兑1澳元，而且很可能还会进一步下跌。

不论中国经济"硬着陆"有多么严重，那些借助大宗商品超级周期繁荣的国家（如澳大利亚）将跌得更惨。这一点变得明显已经有一段时间了，在近期股市下跌后将更加明显。

过去，要对冲中国增长、对冲被自信满满的投资者推至暴涨的中国股价、对冲过于自信的中国政府，有些交易很管用，这些交易在中国经济放缓之际更加管用。这些交易包括对铜、铁矿石或大宗商品指数的空头头寸，以及做空那些向中国出售原材料的国家（如澳大利亚）或者那些向中国内地销售半成品、因此同样处于较艰难时期的经济体（如韩国和台湾）的货币。

这些交易还意味着被全球股市的动荡搞得措手不及的几率小得多。此外，对于家住中国的投资者，它们具有不可否认的优势，因为它们减小了被寻找替罪羊的愤怒监管机构（或者对自己的投资亏损耿耿于怀的投资者）扣上叛国帽子的几率。

唉！对于多数中国对冲基金来说，即使不提被伺机报复的当局找茬的担心，今年夏天的日子也过得不消停。5月至6月初，随着中国股市上涨，看空中国的基金发现他们的投资者要求赎回，于是许多基金削减了空头头寸--现在回想起来，那是最糟糕的时候。而试图做相对价值交易的多/空对冲股票基金的日子更不好过，因为价格全面下跌意味着他们到头来也赔了钱。

与此同时，从监管机构干预的程度及其缺乏成效看，监管机构本身成为看空中国的又一个理由。它们的行为表明，中国金融市场距离法治（而非受官僚意志支配）还差得多么遥远。

但话说回来，尽管今天仍为时过早，但总有重返中国市场（无论是债市还是股市）的时候，也有基本面分析和相对价值交易将再次管用的时候。的确，从某些方面说，甚至有可能在展望未来的时候对中国比对美国更有信心。

中国官方比美国当局--或当前的日本政府或日本央行(Bank of Japan)--更明白：仅靠货币政策无法推动经济增长。而且，中国政府既有意志也有资源来推行更积极的财政政策。

虽然投资的成效的确已经降低，但美国长途铁路--即使是美国铁路公司(Amtrak)的最优秀服务--的老乘客，只要乘坐过总长1500公里、时速300公里的京沪高铁，都会为中国高铁的价值作证。

同样值得回顾的是，25年前，许多分析师对繁荣的浦东不屑一顾，称之为白象（white elephant，意为无用且昂贵--译者注）。然而，如同一头长至壮年的大象，黄浦江对岸的浦东早已遍布闪亮的玻璃幕墙摩天大楼。

多数基金公司早已解除了人民币套利交易（借入日元或欧元以买进人民币）。但总有那么一天，人民币将再次证明其吸引力，无论现在这话多么有悖直觉。中国仍有贸易顺差，而能源价格暴跌会扩大这一顺差。

有分析师--如里昂证券(CLSA)的克里斯•伍德(Chris Wood)--仍建议投资者买进中国政府债券，其收益率为3.35%，在当前通缩环境实在是不错的。

今春时，作为反向投资的熊市论者并非理想选择，就像6月中旬以来的牛市论者一样危险。而现在也许终于是再次做反向投资者的时候了。