中国计划加大国企改革力度

哈通社阿斯塔纳9月14日电 据英国《金融时报》14日报道，中国出台了改革其臃肿的国有企业的指导意见，同时最新官方数据显示中国经济继续放缓。

官方的新华社昨日报道，中国国务院发布的《关于深化国有企业改革的指导意见》呼吁通过股权出售和管理层改组来整顿国有企业，以减少损失，提高效率。

新华社称，"到2020年，在国有企业改革重要领域和关键环节取得决定性成果，形成更加符合......社会主义市场经济发展要求的国有资产管理体制、现代企业制度、市场化经营机制......国有经济活力、控制力、影响力、抗风险能力明显增强"。

中国目前有逾15.5万家国有企业，它们雇用着数以百万计的人，涉足各行各业，从银行、酒店到航空公司。尽管大部分国企由地方政府管理，但有100多家具有国家级战略地位的集团是由中央政府控制的，它们包括全球资产规模最大的银行中国工商银行和全球用户最多的移动通信运营商中国移动。

中国国务院发布《指导意见》之际，制造业和投资统计数据显示经济进一步趋弱。固定资产投资（传统上推动中国经济增长的资本支出的关键指标）今年前八个月的增幅是2000年以来最慢的。

其同比增幅为10.9%，低于经济学家们预测的11.2%。工业产出也逊于预期，8月份同比增长6.1%，而预测值为6.4%。

2013年，中国领导人批准了提高国企效率、同时保持其作为国民经济支柱作用的方案。

随着经济进一步放缓，随着政府对股市动荡的任性回应动摇了各方信心，投资者近来一直在等待这样的指导方针。

中国国务院表示，国有企业将被分为商业类和公益类，使它们同市场经济深入融合。政府随后将"积极引入各类投资者"，并大力推动国有企业改制上市，尽管多数分析师认为，国企整体私有化的可能性很小。

澳新银行(ANZ)的分析师们表示，这个国企改革方案可能是中国经济发展中"改变游戏规则"的一件事，但他们警告称，"国企改革仍将是一个渐进的过程"。