盘点最有魅力的哈萨克斯坦女性（组图）

哈通社阿斯塔纳9月14日电 成功的女性永远是富有魅力的，或者说，富有魅力的女性，很多时候总是能生活的更为成功。

什么样的女性是富有魅力的呢？发自内心地热爱生活的人最有魅力。 每个人都是不一样的，当不盲从于世俗的所谓标准，活出自己的个性的人生，人的身上就会自然而然的焕发出无法比拟的人格魅力。 在哈萨克斯坦，都有哪些女性拥有这样令人赞叹的魅力呢？Nur.kz网站对哈萨克斯坦著名的女性们做了一番盘点，列出了以下几位。 丽朵 歌手、设计师、模特 两个孩子的母亲 虽然已经有了两个孩子，但丽朵却依然保持着完美的身材。这位年轻的母亲，在生活中非常注重合理的饮食搭配和锻炼，保证孩子和自己拥有健康的身体。丽朵不仅在娱乐圈中占有了一席之地，在时尚界中，她也拥有举足轻重的影响力。 迪娜拉•叶格耶吾巴耶娃 媒体人、"31频道"新闻主播 男性杂志《Esquire》曾将迪娜拉列入世界上最具吸引力的女性排行榜中，在195个国家中，入选该榜单的女性多为模特、歌手、运动员和选美冠军。 瓦列莉亚•崔 滑雪运动员 这位26岁的运动员，多次被誉为哈萨克斯坦最有气质的姑娘。瓦列莉亚9次蝉联哈萨克斯坦滑雪冠军，还曾被beauty-around.com评选为"最美奥运选手"。 巴彦•耶森塔耶娃 经纪人、电视节目主持人、演员、编剧 巴彦是哈萨克斯坦公认的才貌双全的著名女星。穿着得体、举止优雅的巴彦，在任何场合中，都是人们关注的焦点。 阿斯耶勒•萨哈托娃 演员、模特 14岁开始成为模特的阿斯耶勒，通过电影《母亲的泪》转型为演员，并在随后出演了《黑色人生》和《爱情的反讽》等经典影片。如今，阿斯耶勒已经成为了哈萨克斯坦影坛上炙手可热的明星。2013年，以阿斯耶勒•萨哈托娃命名的模特学校，在阿拉木图市成立。 列娜拉•巴塔洛娃 "Рахат Лукум"组合前乐手 三个孩子的母亲 列娜拉淡出演艺界，将全部精力投入到孩子们身上已经有一段时间了。在成名后不久，这位艺人就曾放弃演艺生涯，而 选择前往伦敦留学。即便如此，在哈萨克斯坦最具气质与魅力的女性榜单中，她始终牢牢地占据着一席之地。 玛利亚•祖宾科 电视台和电台主播、平面模特 玛利亚在演艺界的首次亮相，是在101组合的MV《我加上你》中扮演角色。随后，玛利亚便开始了主持人和模特的生涯。如今，人们经常能在广播中听到玛利亚的声音。 叶卡捷琳娜•克兰斯诺娃 模特、电视台和电台主播 叶卡捷琳娜从事模特和主播的生涯，已经进入了第十个年头。这十年间，叶卡捷琳娜收获的各种奖项和殊荣，足以使她有资本傲视群芳。 阿瑶乐姆•沙勒喀尔 模特 通过《母女秀》节目成名的阿瑶乐姆，如今是一名职业模特。这位具有独特气质的美女，始终吸引着人们的关注。 努尔古丽•多斯穆罕别托娃 商界名媛 4个孩子的母亲 努尔古丽始终被人们誉为"美丽"一词的代言人。这位4个孩子的母亲，从事体育和商业活动已有多年，并执掌一家以生产健身用品为主的企业--Sapphire公司。 詹娜•朱马利耶娃 2010年度哈萨克斯坦小姐冠军 在2010年哈萨克斯坦小姐大赛中获得冠军的詹娜，在2011年的环球小姐选美中，荣获了"最佳模特"奖，并入选全球最美十大佳丽行列。目前，在环球小姐500强排行榜上，詹娜位列第25位。（编译：塔尔）