哈萨克斯坦与塔吉克斯坦签署战略伙伴协议

哈通社阿斯塔纳9月14日电 据总统府新闻局消息，9月14日，纳扎尔巴耶夫总统对塔吉克斯坦进行正式友好访问，在杜尚别同塔总统埃莫马利•拉赫蒙举行会晤，双方就哈塔关系发展、两国各领域合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

纳扎尔巴耶夫首先感谢拉赫蒙总统的盛情邀请，对塔吉克斯坦独立日、吉萨尔古城建城3000周年表示祝贺。他说，建立在互惠互信基础上的传统友谊联系着哈萨克斯坦与塔吉克斯坦。无论是在政治，还是在经济领域，双方不存在任何分歧。在全球经济形势严峻复杂的当下，两国应进一步开拓合作潜力。

纳扎尔巴耶夫还指出 ，哈方将继续加强同塔方在上合组织、亚信组织以及集安组织等国际组织框架下的多边合作。

拉赫蒙对纳扎尔巴耶夫到访塔吉克斯坦表示欢迎。他说，近些年来，塔哈双方在各领域，尤其是在经贸领域的合作得到了快速发展。相信，您的本次访问将为两国睦邻友好关系的发展注入新的活力。

根据会谈结果，哈塔双方签署以下合作文件和协议： 《哈塔战略伙伴协议》、《哈塔政府间信息技术安全领域合作协议》、《哈塔外交部间合作计划》、《关于对2006年5月4日签署的哈塔政府间保护劳务人员权益协议进行修改和补充的议定书》、《关于对2000年6月13日签署的哈塔政府间教育领域合作协议进行修改和补充的议定书》、《哈文化和体育部与塔青年事务、体育以及旅游委员会合作协议》。

据悉，哈萨克斯坦与塔吉克斯坦2014年的双边贸易额为7亿多美元。而在今年上半年，这一数字近3亿美元，较去年同期下降7.9%。虽然今年两国之间的贸易额有所下降，但哈萨克斯坦依然保持着塔吉克斯坦三大主要贸易伙伴之一的地位。（编译：吴然）