中国西安今年有望或将至阿拉木图航线

哈通社阿斯塔纳9月14日电 据中国《西安日报》14日报道，世界这么大，到哪里去看看才好呢？在本届中国西安丝绸之路国际旅游博览会上，众多参会的旅游目的地和旅行机构为古城市民带来了种类繁多的旅游项目。无论是想去冰岛追寻极光，还是去哈萨克斯坦重温丝绸之路的荣光，未来都可以方便实现。

西安有望开通阿拉木图航线 中国康辉西安国际旅行社负责人接受采访时表示，今年西安有望开通至阿拉木图的航线，前往中亚国家旅游将更加方便，目前旅行社正在酝酿西安至阿拉木图和莫斯科欧亚旅游线路。 随着中国"一带一路"政策不断深入，中国西安与哈萨克斯坦等中亚国家旅游文化等交流日益增多，每年西安前往哈萨克斯坦的游客以30%速度递增，哈萨克斯坦遗留的前苏联遗迹，以及中亚特有的风土人情都吸引着中国游客。目前国内只有上海、北京、乌鲁木齐等少数几个城市开通前往阿拉木图的航班，西安游客前往阿拉木图需要在国内转机，耗费时间10个小时以上。旅行社负责人孙鹏表示，在当地政府多方努力下西安今年有望开通西安至阿拉木图航线，今后西安至阿拉木图只需要5个多小时，大大缩短双方的时空距离。他们准备开辟西安至阿拉木图和莫斯科的欧亚旅游线路，为市民提供更多旅游产品。