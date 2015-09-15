澳大利亚执政党内讧 总理换人

哈通社阿斯塔纳9月15日电 据英国《金融时报》15日报道，高盛前银行家马尔科姆•特恩布尔将成为澳大利亚两年内第四位总理。此前，他成功领导了针对现任总理、长期政治对手托尼•艾伯特的"逼宫"。

在堪培拉上演的一天政治大戏中，执政的中右翼自由党举行了投票，这位前律师以54票对44票胜出，为持续数月的猜测画上了句号；围绕澳大利亚总理人选的猜测曾影响商界信心。

2009年，特恩布尔曾被艾伯特赶下党首一职。在赢得此次投票后，特恩布尔释放信号，表示要告别艾伯特咄咄逼人的领导风格。他说："澳大利亚总理不是总统。总理应该是平等人群中的领头羊。"他坚称，他将领导一个愿意磋商的传统内阁。"这将是一个恪守自由、个人和市场原则的彻底的自由化政府。"

2013年，艾伯特接任总理时曾承诺要为澳大利亚带来一届稳定的政府。此前，工党政府曾在三年内扳倒两任总理——陆克文和朱莉娅•吉拉德。然而，艾伯特很快就成为一个导致意见分歧的人物，受到政策失误、公开失态及经济疲弱的困扰。

几个月来，自由党-国家党联合政府的公众支持率一直在大幅下滑。在预计明年举行的大选之前，工党在民调中始终保持领先地位。

在创办自己的投资银行之前，60岁的特恩布尔是澳大利亚最有影响力的律师之一。在1997年至2001年期间，他曾任高盛澳大利亚的董事总经理。之后又在2004年作为悉尼的一个议员入选联邦议会。