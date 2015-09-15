纳扎尔巴耶夫总统呼吁中亚国家就水利能源问题达成共识

哈通社阿斯塔纳9月15日电 9月14日，在塔吉克斯坦进行正式友好访问的纳扎尔巴耶夫总统，在杜尚别同塔总统埃莫马利•拉赫蒙举行大小范围会谈，就两国关系和共同关心的问题深入交换意见。在随后举行的联合新闻发布上，纳扎尔巴耶夫呼吁中亚国家就水利能源问题达成共识。

纳扎尔巴耶夫说，塔吉克斯坦在中亚地区水利能源方面占有重要的地位。作为身在同一地区、拥有共同历史的国家，中亚各国之间应妥善、合理的解决各类问题。

纳扎尔巴耶夫指出，哈塔两国人民的交往历史源远流长，两国拥有相似的人文和历史。两国应在联系着双方的这些历史和人文纽带基础上，建立更加密切友好合作关系。人文文化领域合作方面，哈方愿为塔吉克斯坦青年到哈萨克斯坦高等学府求学提供奖学金，为两国青年交流、教育科研领域合作创造良好条件。

纳扎尔巴耶夫总统还表示，塔吉克斯坦是中亚打击恐怖极端主义斗争中的先锋，为中亚反恐事业作出了卓越贡献。"塔吉克斯坦与阿富汗边境接壤，身处于打击恐怖和极端主义斗争的前线。恐怖分子时刻对塔吉克斯坦虎视眈眈。近日在塔吉克斯坦发生的事件（ 9月4日恐怖袭击事件 ），没有境外力量的煽动，是不可能发生的。各国有关部门应继续加强在反恐领域的合作，"他说。

拉赫蒙表示，作为塔吉克斯坦三大主要贸易伙伴之一，哈萨克斯坦在独立之后取得了飞跃发展。塔方将研究关于借鉴哈社会经济发展方面经验的可能性。

据悉，纳扎尔巴耶夫总统今日将出席在杜尚别举行的集安组织峰会。（编译：吴然）