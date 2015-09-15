哈通社阿斯塔纳9月15日电 据中新网报道，14日，第二届丝绸之路国际文化论坛在莫斯科开幕。在本届论坛上，相关各方签署了"丝绸之路欧亚文化合作组织"协议。

本届论坛由中国文化部中国民族文化艺术基金会、独联体国际人文交流合作基金会、哈萨克斯坦人民精神文明发展基金会、中国丝绸之路基金会主办，由国际大型能源集团中国新奥集团赞助。论坛吸引了中国、哈萨克斯坦、俄罗斯、巴基斯坦等20余个国家的300余名各界人士参加。相关方围绕"发展伙伴关系，共商文化合作"的主题，开设了"文化交流与国际合作：丝路精神的实践与未来前景"、"多边经济合作的新型模式与可持续发展"、"文化多样性与传统经典的当代创新"等多个分论坛，涉及宏观文化经济、区域合作、图书馆、博物馆、哲学历史、传统创新等诸多领域。 当天出席论坛开幕式的俄罗斯副总理戈罗杰茨表示，丝绸之路沿线国家在历史、文化等领域有很多相通之处，这不仅有利于增进沿线国家之间的相互理解，也为沿线国家扩大国际交流与合作搭建了一个良好的平台。俄罗斯和中国在人文领域开展了很多合作，这对两国关系发展做出了突出贡献。

中国驻俄罗斯大使李辉在开幕式上说，中国提出的"一带一路"战略得到了国际社会的高度关注和积极响应，为引领欧亚合作带来新机遇。在推进"一带一路"战略落实的过程中，应该充分发掘沿线国家深厚的文化底蕴，促进不同文明共同发展。 在本届论坛开幕式上，中国丝绸之路基金会、中国新奥集团与论坛的主办方中国民族文化艺术基金会、哈萨克斯坦人民精神文明发展基金会、独联体国际人文交流合作基金会以及俄罗斯外交部主管的戈尔恰科夫公共外交援助基金会共同发起成立了"丝绸之路欧亚文化合作组织"并签署了合作协议，呼吁更多的国家文化机构和企业加入进来。 新奥集团董事局主席、中国丝绸之路基金会名誉理事长王玉锁表示，该组织的宗旨是以平等开放、相互尊重、包容互鉴、互利共赢、共谋发展为原则，倡导合作伙伴间共建、共享文化成果。通过搭建一个以规划、实施区域文化、经济合作项目为目的，多国支持和参与的国际民间交流与合作平台，建立国际间相互支持与协作的有效工作机制，更好的推动丝绸之路沿线国家和欧亚经济联盟国家间文化交流与多边合作。 本届丝绸之路国际文化论坛将持续至15日。首届丝绸之路国际文化论坛于去年12月在阿斯塔纳举办。丝绸之路国际文化论坛是以平等、开放、互利共赢为原则，参照达沃斯论坛的模式和经验创立的民间文化交流平台，旨在为中外文化学者、艺术家、活动家、企业家及政府官员提供多元的国际交流与合作机会，推动21世纪丝绸之路的传承与发展，促进中外文化交流合作。