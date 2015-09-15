纳扎尔巴耶夫呼吁集安组织各国加强对国际恐怖主义的打击力度

哈通社杜尚别9月15日电 纳扎尔巴耶夫总统15日在杜尚别召开的集体安全条约组织集体安全理事会扩大会议上表示，集安组织各成员国应加强对国际恐怖主义的打击力度。

纳扎尔巴耶夫指出，当今最主要的一个问题就是--地区安全面临着挑战，对地区安全的威胁首要来自国际恐怖组织，并且中亚已经感受到了这一威胁的气息。遗憾的是，少数集安组织国家的公民违反本国法律，前往中东和阿富汗等热点地区，参与这些国际恐怖组织。我们要承认这一点，正视当前形势，并且采取应对措施。 纳扎尔巴耶夫表示，塔吉克斯坦目前身处于与恐怖主义、跨国贩毒斗争的最前线。"即使全球经济形势严峻的当下，我们也应继续为塔吉克斯坦提供协助。年初至今，哈萨克斯坦已向塔吉克斯坦提供了总价值270万美元的食品、建材等援助。哈方计划至年底前，再提供270万美元的援助，"他说。 纳扎尔巴耶夫强调，阿富汗局势为中亚地区安全形势带来了不可忽略的影响。"阿富汗北部——与中亚各国接壤地区的安全形势令人担忧。为应对包括来自阿富汗等地区的安全威胁，各国应加强在双边和集安组织等国际组织框架下的多边合作。"（编译：吴然）