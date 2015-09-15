中国一女子为给男友买车卖淫 最多时一天接客十多人

哈通社阿斯塔纳9月15日电 据中国媒体15日报道，黄某深爱男友吕某，两人都不想走正道去工作挣钱，好虚荣图享受的吕某还想要买辆小车。"痴情女"黄某竟上演了一出"为男友卖淫买车"的奇闻。

昨日，中国晋江警方对外通报了这么一起让人不胜唏嘘的卖淫案。

为赚快钱动起卖淫念头

两年前，18岁的中国贵州女子黄某与她的同乡男友吕某一起来到泉州晋江打工。两人没有一技之长，吕某又好吃懒做，他们只好先到工厂里干活。一段时间下来，吕某觉得工作既累又挣不到钱，日子也变得拮据起来。吕某越来越烦躁，不仅不去上班，还经常对黄某发脾气。

干什么工作来钱快呢？有一次，黄某偶然听一个女老乡说，卖淫轻松，来钱又快，黄某竟动了卖淫的念头。

黄某担心吕某反对，但没想到的是，当她把卖淫挣钱的事向吕某说起时，吕某并没有如她所担心的那样激烈反对，反而采取了默许的态度。于是，在吕某的默许下，黄某开始了卖淫生涯。每天，当她拿着接客的钱给吕某时，吕某都笑纳了，且从不过问来路。

卖淫攒钱为男友买车

一段时间后，黄某做得得心应手，卖淫时并不觉得自己有什么可耻之处。

贪图享受的吕某想要买一辆轿车，黄某便卖命地去"赚钱"，一天最多接客十多人。不到一年时间，黄某竟用卖淫攒下的钱为男友买了一辆10万元左右的轿车。

9月13日晚，黄某再次接客时被警方当场抓获。"黄某对自己从事卖淫的事一点都不觉得可耻，甚至还有些洋洋得意。因为她觉得自己能在一年多时间买得起轿车。"办案民警十分感叹。

男友吓得不敢露面

"没想到一个从农村贫穷家庭出来的娃子，会自甘堕落到这种地步，而且不以为耻，反以为荣。"办案民警说，黄某落网归案后很坦然，她不开心的是吕某一直没来看望她。"直至她被我们送到看守所，吕某都没来过。"办案民警说。

据了解，吕某在得知她因卖淫被警方抓获后，吓得都不敢露面。