全球贸易增长放缓担忧升温

哈通社阿斯塔纳9月16日电 据《华尔街日报》15日报道，今年全球贸易增速度的大幅放缓凸显出金融危机留下的一个令人担心的后遗症：商品进出口贸易增速远远落后于以往经济扩张期间的步伐，这将对全球未来的生产率和生活水平构成威胁。

根据世界贸易组织(简称WTO)的数据和领先经济学家的预期，全球贸易增长率或将连续第三年落后于已然低迷的全球经济增速。在此轮增速下滑之前，上一次经济扩张期间全球贸易增速落后于经济增速的情况出现在1983年。

WTO首席经济学家库普曼表示，全球化趋势的爆发已经过去，现在处于盘整期，也可能是紧缩期，就好像全球增长引擎的同步皮带有些脱落，或是汽缸的工作有些失常。

WTO称，金融危机过后，全球贸易增速自2010年大幅反弹以来，一直保持平均3%左右的年增速，而1983-2008年的年均增幅为6%。

经济学家认为全球贸易下滑是多种因素造成的，比如中国不再从事某几种制造生产、国际投资下滑等。他们还指出，新的大型贸易协定的缺乏、2008年经济衰退后形成贸易壁垒、企业最近不愿从海外市场采购产品和部件也是原因。

几乎没有人认为短期内全球贸易将重拾此前增速；2008年前全球贸易增速为经济增速的两倍。2006年，全球贸易量增长8.5%，同年全球经济增速为4%。

今年上半年全球贸易骤然萎缩，为2009年来首见。预计WTO今年将二次下调2015年全球贸易规模预期。

全球贸易下滑的很大一部分原因是，与前几十年的高速增长相比，中国等新兴经济体的贸易表现较为低迷。经济学家不禁怀疑长期由贸易推动的全球化进程是否已经结束。

华盛顿智库战略与国际问题研究中心贸易专家米勒称，很明显全球贸易已经在2007年见顶。

密切追踪世界贸易状况的CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis经济学家维尼达尔预计，全球贸易今年下半年可能会略微反弹，但2015年全年可能仅增长1%。这一增速远低于全球经济预期增长水平，国际货币基金组织(简称IMF)预计今年全球经济将增长3.3%。

维尼达尔表示，今年上半年全球贸易因中国贸易大幅下降而下滑。他预计今年的全球贸易额最终还是会增长的，但他对此并不确定。

今年前7个月，美国出口额下降5.6%，至8,957亿美元。由于对华出口下降，韩国8月出口额同比缩水14.7%，为六年来最大降幅。中国8月以美元计算的进口额同比下降13.8%，7月份同比下降8.1%。

虽然中国的经济政策和低成本劳动力帮助其成为制造业大国，但中国政府目前正努力对经济增长模式进行重大调整，逐渐向消费、服务和采用先进技术的制造业转变。

中国已开始生产很多以往需要进口的产品。2004年，随着国内产量的激增，中国的机械和交通设备出口开始超过进口。到2013年，此类产品的出口额似乎稳定在1万亿美元以上的规模。

在经济危机期间，各国纷纷推动本币贬值以刺激出口、提振经济增长，但考虑到避免贬值的国际压力及其对经济的有限提振作用，通过汇率变动来提振整体贸易规模的可能性很小，并不具有吸引力。

布鲁金斯学会本月的一篇论文称，日本近年的量化宽松措施导致日圆走软，但几乎未给净出口带来提振。对中国而言，允许人民币进一步走软只会给出口商带来有限的助益，因为它们仍需要进口原材料和偿还外债。