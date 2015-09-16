纳扎尔巴耶夫：哈俄两国在国际食品市场的合作潜力雄厚

哈通社阿斯塔纳9月16日电 据总统府新闻局消息，16日，纳扎尔巴耶夫总统出席在俄罗斯城市索契举行的第十二届哈萨克斯坦-俄罗斯地区间合作论坛。他在会上表示，哈俄两国在国际食品市场的合作潜力雄厚。

"当前，可以说食品是世界上最稳定的‘货币'。其原因在于，国际原油价格虽然严重缩水，但食品的需求不会减少。哈萨克斯坦和俄罗斯都是农业大国，并且我们在这方面的合作潜力雄厚。未来对于人类真正有价值的将是农业生产综合体。"纳扎尔巴耶夫说。 纳扎尔巴耶夫提到，根据联合国公布的相关数据，到2050年，全球人口将会超过90亿。届时，粮食供应将成为全球需要解决的首要问题。 "哈俄两国在农业方面具有一定的优势，包括充足的农业用地以及在农业基础研究中的丰富经验，"纳扎尔巴耶夫说，"目前，两国农业用地面积达到4.35亿公顷，这占全球农业用地总面积的10%以上。适宜的气候带和肥沃的土壤，使我们的农业领域，包括谷物，大米，油料，饲料，肉类和奶制品生产等行业拥有天然的国际竞争力。" 纳扎尔巴耶夫最后表示，中国、印度、里海周边以及中亚国家对于食品的进口额超过1700亿美元。（编译：塔布斯）