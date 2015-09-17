奥巴马称将在网络安全问题上向中国施压

哈通社阿斯塔纳9月17日电 据《华尔街日报》17日报道，美国总统奥巴马周三表示，他在准备一系列将用于对中国领导人施压的措施，这些措施旨在让中国停止从美国公司窃取商业机密的做法。他计划下周会晤中国国家主席习近平时就此表明美方的这一立场。

奥巴马在商业圆桌会议上向企业界领导人表示，这可能会成为他与习近平讨论的最重要的议题之一。

商界领导人及隐私权拥护者支持白宫在习近平来访时在网络犯罪问题上采取强硬立场，而一些人士则担心外交方面的考虑会导致这一讯息被软化。奥巴马的上述言论似乎表明他打算传达出强硬的讯息。

奥巴马表示正在考虑采取某些举措，他还暗示，对少数公司采取的措施可能不仅限于经济制裁。眼下，外界已得知奥巴马政府正在考虑这类举措。不过，他并未指出这些经济制裁之外的举措可能会是什么。

奥巴马周三明确表示，他尚未决定是否采纳其助手所提供的全部建议。

奥巴马指出，美国正准备采取一些举措，以此向中国表明，美国不仅只是对此事感到不快，如果事情得不到解决，它将给美中两国的双边关系造成严重影响。美国还要向中国表明，为了得到中国的重视，美国已准备采取还击行动。他还表示，希望事情能够尽快得到解决，从而避免出现上述情况。

中国驻美国大使馆的一位发言人未能立即回复对奥巴马言论置评的要求。