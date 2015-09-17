《查理周刊》喊冤 抱怨公众缺乏理解力

哈通社阿斯塔纳9月17日电 据LifeNews消息，以刊载争议性讽刺漫画闻名的法国杂志《查理周刊》，日前对其最新一期中两幅以叙利亚溺亡儿童为主题的漫画，做出了解释说明。杂志社认为，公众显然缺乏对讽刺漫画的理解能力。

《查理周刊》杂志社在接受LifeNews采访时表示，溺亡土耳其海滩的叙利亚儿童埃兰，"已经成为了难民群体的一个代表符号"。各路媒体将其作为引子，用来表述诸如人口贩卖、非法移民等等话题。

《查理周刊》认为，社会舆论施加在它们身上的压力和指责是不公正的。因为，该杂志的本意是反对歧视和保护人权。 "公众应该正确的理解漫画的含义。正是那些无法理解幽默与讽刺的人，杀害了我们的同事。《查理周刊》始终强调公平和正义，一直同种族主义和歧视作斗争，反对不公平的行为以及政府的错误政策。"《查理周刊》代表称。 此前，查理周刊在最新一期杂志上刊登的两幅漫画引起了巨大的争议，这两幅漫画均以溺亡在土耳其海滩上的叙利亚男孩为主题。题为《欧洲证明自己属于基督徒》的漫画，描绘了耶稣行走在水面上的形象，以及一个头朝下淹没在水中的儿童形象，并辅以文字称"基督徒行走在水面上，而穆斯林只能淹死"；另一幅漫画《离梦想差那么一点》中，在溺亡儿童旁画了一个广告牌，上面写着"促销！儿童只要半价"等字样。（编译：塔尔）