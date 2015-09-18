国际足联秘书长被无限期停职

哈通社阿斯塔纳9月18日电 据BBC消息，国际足联（FIFA）秘书长杰罗姆•瓦尔克（Jerome Valcke）被要求放假并无限期停职。

世界足球管理机构发表的官方声明称，瓦尔克的停职立即生效，而FIFA也"被告知一系列关于秘书长的指控"，并且"已经请求FIFA纪律委员会展开正式调查"。 此前，有报章在周四（9月17日）发表报道，暗示54岁的瓦尔克参与了一宗以高于票面价格出售世界杯赛门票的罪行。 法国人从2007年起在FIFA担任现职；他否认了报章的相关指控，并称这是"捏造"和"蛮横"的指控。 国际足联自今年5月以来就一直身陷涉及范围宽广的腐败丑闻--当时瑞士警方突袭苏黎世的一家酒店并拘捕了七名高级官员。 此后，美国当局以贿赂和欺诈勒索罪起诉了该七名人士以及另外两名FIFA官员。 国际足联主席塞普•布拉特（Sepp Blatter）在6月再度当选连任，但在两天后即宣布他将辞职。 瓦尔克是布拉特的左右手，他上个月仍在考虑竞选新一任主席，但现在已面临FIFA纪律委员会的正式指控。 周四较早时，七名被捕的FIFA官员之一尤金尼奥•费格雷多（Eugenio Figueredo）已经被批准引渡至美国。 除了美国方面的指控，瑞士警方也对2018年和2022年两届世界杯的申办过程展开了调查。 国际足联最近也设立了一个专项小组打击腐败，意在为这个组织"挽回诚信和声誉"。 被监视 最近数月，瓦尔克也处于密切的监视当中，有关方面怀疑他与一宗1000万美元的贿赂有关，而他否认了这一指控。 美国检控方称，这些钱是由南非支付给国际足联前副主席杰克•沃尔纳（Jack Warner）的，以此来换取他的选票和支持，南非后来成功申办2010年世界杯。 这笔钱据说是从南非世界杯组委会的预算中腾出，然后从一个FIFA的银行帐户转到了沃尔纳帐下。 《纽约时报》以及其他美国媒体都引述了美国司法部门消息人士的说法，指瓦尔克就是签署批准这些付款的"FIFA高官"。 杰罗姆•瓦尔克是谁？ FIFA秘书长从2007年开始就一直是主席塞普•布拉特的左右手。 他在1984年开始职业生涯，一开始是"Canal+"电视台的足球记者，1991年升任总监。 他在2003年加入国际足联，担任市场与电视总监。 2006年，纽约一所法院指瓦尔克在万事达卡（Mastercard）和Visa信用卡之间竞争赞助合同时说了谎，因而被FIFA撤职。 一年后，瓦尔克被布拉特委任为第一个非瑞士籍的国际足联秘书长。 2011年，杰克•沃尔纳在一封电子邮件中指控原亚足联主席默罕默德•本•哈曼（Mohamed Bin Hammam）"收买"了2022年世界杯的主办权，瓦尔克否认了这一指控。 今年6月，瓦尔克还否认曾支付与南非申办2010年世界杯相关的600万美元款项。