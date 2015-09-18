中国公司将首次在美国参与修建高铁

哈通社阿斯塔纳9月18日电 据BBC援引路透社和法新社消息， 由数家中国铁路公司组成的联合体与美国私企XpressWest已建立合作关系，将在美国修建一条长达370公里的高速铁路，此为中国出口高铁技术和进军高利润海外市场的最新一步。

中国铁路国际（美国）有限公司和美国私营铁路公司XpressWest周四在联合声明中称，将组建合资公司，加速启动连接拉斯维加斯和洛杉矶的高速铁路项目。 XpressWest是美国拉斯维加斯一家酒店和赌场开发商旗下的私营铁路公司，据其官网显示，该公司在2011年获准建设和运营这条长度为370公里的高铁线路。两家公司的联合声明称，该高铁项目的初始启动资本为1亿美元。XpressWest称相关申报工作将立即展开。 中铁国际(美国)是一个中国国有企业联合体，由中国中铁、中国中车、中国建筑工程总公司和中国通号的子公司组成。该公司称，该项目最早将于2016年9月开始建设。"该项目将成为国际合作的一个样本，并为美国高铁产业带来可观的工作机会。" 据中国媒体"澎湃新闻"报道，这一高铁项目已经谈判多年，中方联合体在美国注册成立的中国铁路国际(美国)有限公司与美国西部快线公司（XpressWest）9月13日签署协议，双方组建合资公司。这是中国在美国建设的第一个高速铁路项目。 "澎湃新闻"报道称，这一高铁项目从美国内华达州拉斯维加斯到加州胜利谷和帕姆代尔，最终到洛杉矶，全长370公里，预计总投资额127亿美元。 这一受人关注的消息发布于中国领导人习近平下周对美国进行国事访问之前。习近平访美期间将参观波音公司在西雅图的飞机工厂。 在高速铁路建设方面，美国远远落后于中国、日本和欧洲。中国高铁近年来实现了高速发展，在过去12年间建设了长达17000公里的高铁网络。