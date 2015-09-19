全球最贵城市排名：伦敦第五

哈通社阿斯塔纳9月19日电 据英国《金融时报》18日报道，在全球生活成本最昂贵城市的排名中，伦敦位列第五，但伦敦劳动者的平均收入却未能在全球跻身前十位之列。

瑞银的研究结果表明，伦敦人对于伦敦是一个生活成本高昂得令人痛苦的城市的普遍看法，是有一些现实依据的。

"这表明，就商品购买力而言，伦敦不是一个高价的劳动力市场，而从商业角度来说，其劳动市场的竞争依然相当激烈，"瑞银财富管理英国投资办事处主管比尔•奥尼尔表示。

剔除房租，伦敦是全球生活成本第六昂贵的城市，而伦敦劳动者的平均总收入则在全球排名第十三位。

瑞银按名义美元比较了71个城市的物价、薪资和劳动者购买力。根据由122种商品和服务组成的标准化篮子的价格，瑞银发现苏黎世、日内瓦和纽约市是世界上生活成本最昂贵的前三个城市。东欧的生活成本最低，其中基辅是全球生活成本最低的城市。

瑞银还发现，在金融危机之后，欧元区各国的相对劳动力成本出现了明显分化。2009年后，都柏林的总时薪降低了2%，里斯本降低了15%，而米兰则上升了11%。

苏黎世、日内瓦和卢森堡的劳动者的总薪资最高。内罗毕、雅加达和基辅的劳动者平均收入仅为苏黎世的5%左右。卢森堡、苏黎世和日内瓦的购买力最高，而内罗毕和雅加达的购买力则最低。

伦敦劳动者需要工作逾41个小时才能赚到足够买一部iPhone6的钱，而美国和瑞士城市的劳动者只需不到30个小时的工作时间。在内罗毕，买一个巨无霸几乎需要三个小时的平均收入，而在香港仅需9分钟——香港的这一数值是全球最低的——在伦敦则需要12分钟。

但香港人对巨无霸的购买力是有代价的。香港劳动者的工作时长是全球最长的，平均每个工作日比巴黎劳动者多4个小时，后者是工作时长最短的。

有19个城市——其中大多数位于亚洲和中东——的劳动者平均每年工作时长超过2000个小时。

西欧劳动者则享受最短的工作时长和最多的带薪休假天数。

瑞银对薪资和物价的研究从1971年持续至今。上一次瑞银发布研究结果是在2012年，当时伦敦在全球城市生活成本排名中位列第十，其薪资水平则排在第十九位。