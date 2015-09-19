英媒：美联储不加息决定将市场焦点转向中国

这大概就是"鸽子"鸣叫时的声音。当美联储最终宣布本月不会升高目标利率时，人们没有感到太大惊讶。令人惊讶的是美联储不加息的理由，而且这意味着投资者的关注焦点将更加迫切地移向中国。

期货市场已显示，上涨机会已下降到只有30％左右。这大部分是因为今年夏季中国对全球市场的冲击，市场普遍认为北京方面对股市下跌的反应，以及允许人民币贬值的决定都很糟糕，同时有越来越多的证据表明中国经济严重放缓。

最令人意外且不安的是，美联储在其官方声明中对此毫不避讳，美联储主席珍妮特•耶伦在随后的新闻发布会上也表达了这一观点。出于显而易见的外交原因，美联储此前从未提及过中国。但此次美联储仍尽可能明确表示正是由于中国的情况，导致自己按兵不动，且可能保持下去。

新闻发布会上最能说明问题的一句话是："最近全球经济和金融发展可能会对经济活动有所抑制，且可能在短期内进一步下调通胀压力。"这句话无人可反驳。

市场的反应间接反映出，美联储对待通胀做到了比市场预期的还要"温和"，或者说还要仁慈。美元下跌近1%，尤其受加息因素影响，短期债券收益率大幅下跌。

至于联邦基金期货市场，今年年底上升几率已略低于50%，今年年初时其上升几率曾达到95%。交易商用该市场来赌利率何时上升。

最令人困惑的是股市的反应。美联储公布消息时，离收盘还有两个小时，对忙碌的交易应不会造成多少影响。但令人惊讶的是，标普500(S&P 500)竟以下跌报收。而从其他市场的行动来看，美联储的决定本该是支持股价上升的。

这可能是因为美联储对国际形势的坦诚，产生了令人担忧的暗示，即美联储无法控制自己的命运。现在美联储的命运不仅取决于美国经济和市场数据，还取决于地球另一端一个经济体的活动。如果中国经济继续放缓，继而输出通缩影响，那么美联储有可能继续将美国利率维持在0。

人们还有种感觉，即外国事件可能帮助做了货币紧缩的工作。中国持续很久的外汇储备积累——德意志银行在最近的一篇报告中将此称为"大积累"——正趋于结束。全球外汇储备在长期增长之后开始下降。

在长期抛售外汇储备以提振人民币兑美元汇率之后，中国于今年8月允许人民币贬值。

在过去十年里，可以说是外储积累才让美国利率保持在低位。由艾伦•格林斯潘执掌的美联储曾多次提高利率，但未能推升支持信贷市场的长期债券收益率，也未能避免一场最终灾难性的信贷泡沫。格林斯潘本人认为这是一个"谜"——许多人相信，这是由中国人大量买入美国债券推动的，它压低了美国国债收益率。

如果中国经济放缓现在意味着，它将不得不开始抛售部分持有的美国国债，至少有可能带来适得其反的效果。直接抛售债券推升收益率。与此同时，与直觉不符的是，外储积累和美元之间存在明显关联。

在外储管理机构积累美元的时候，他们往往会多样化外储币种，比如欧元。这削弱了美元。因此当投资者更密切关注中国的时候，中国经济放缓阻扰美国加息的风险可能被其抛售外汇储备的影响所抵消——抛售外储将会推升美元和美国国债收益率，同时实现一些加息才会实现的效果。（摘自英国《金融时报》）