哈通社社长出席一带一路媒体合作论坛 畅谈哈中合作

哈通社北京9月21日电 9月21日，由中国人民日报社主办的"2015‘一带一路'媒体合作论坛"在北京举行。本次论坛以"命运共同体，合作新格局"为主题，来自60多个国家和国际组织的近140家主流媒体负责人参加论坛。

哈萨克国际通讯社社长达吾然•迪亚洛夫作为贵宾出席论坛，并发表致辞。 以下为迪亚洛夫社长致辞全文： 尊敬的各位来宾，大家早上好，首先感谢本次论坛的主办方，感谢你们非常出色的组织工作，并且祝愿你们工作顺利，取得最大的成功。 女士们、先生们，今年8月30日至9月3日期间，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫对中国进行了国事访问。纳扎尔巴耶夫总统本次访问的一个重要的成果——开启了哈萨克斯坦"光明大道"计划与中国"一带一路"倡议的实质性对接阶段。正如纳扎尔巴耶夫总统在中共中央党校发表的演讲当中所指出的一样，两国在"一带一路"倡议框架内的合作，是双方携手共建美好未来的一项重要举措。目前，每年大概有超过600万件集装箱在往来于欧盟和亚太地区之间，其中98%以上都是通过海路运输。如果这些货物通过哈萨克斯坦过境运输，将大大缩短整个运程，这也是哈萨克斯坦的战略优势所在。同时我们非常希望通过双方的努力，能够在阿斯塔纳和北京之间建立国家间的过境运输联盟。当前，哈中双方正在共建丝绸之路经济带，我们非常希望通过"一带一路"计划的实施建立起连接欧亚的桥梁。同时，我们也希望联系欧亚大陆一系列经济走廊和交通走廊能够得到迅猛发展，如中国-蒙古-俄罗斯交通走廊、中国-中亚-西亚交通走廊、中国-印度支那交通走廊等。 我们认为，在当下的国际和地区形势下，我们面临着共同的挑战和一系列问题。"一带一路"的实施，首先能够确保整个世界自由贸易体系的存续，并保障全球开放性经济体系的良好运转。我们非常希望通过"一带一路"的实施，进一步促进各国互利合作，尤其是丝绸之路沿线国家之间的经贸合作。因此，我们认为"一带一路"的倡议对各方来说是一个良好的契机，能够为我们带来一个开放和包容的平台，进一步推动区域间经济合作的发展。目前约有60多个国家超过45亿人涵盖在"一带一路"倡议的实施范围之内，与此同时，相关国际组织及国家，已多次表示愿积极参与实施该倡议。谈到哈中之间的友好关系，自建立外交关系的20多年来，两国关系一直取得不断的进步和发展。在这短短20多年中，哈中贸易额从3.37亿美元提升到了220多亿美元。近两年以来，双方签署了总额超过700亿美元的各项双边商业协议，并签署了250多项政府间各领域合作协议。 众所周知，自2014年12月以来，两国开始不断地扩大合作范围和规模，尤其是在工业化和投资领域的合作，其中包括总额超过300亿美元的48个合作项目。不久之前，纳扎尔巴耶夫总统访华期间，两国又签署了25项重要合作文件和协议，总额超过230亿美元。两国拥有许多合作切入点，例如，哈萨克斯坦不久之前也提出了"光明大道"计划，我认为这个计划与丝绸之路经济带的倡议有很多契合点，涵盖交通、物流、工业、能源、基础设施建设等。我们还希望通过上述项目的对接和落实，共同建立多式联运交通网络，这其中包括欧亚跨国交通走廊的建设。哈萨克斯坦还启动了旨在将阿斯塔纳打造成为国际金融中心的一系列举措。 在哈中两国的共同努力下，双方解决了许多历史上悬而未决的问题，其中包括两国边境划分问题的解决。目前，总长超过1700余公里的哈中边境线，已经成为了一条友谊的纽带。同时在国际舞台上，两国始终保持着密切的合作关系，比如，在上合、亚信等国际组织框架下，双方开展了一系列富有成效的合作，为亚洲和地区稳定和平发展做出了卓越贡献。 目前，通过两国高层的积极推动，哈中双方正力争为亚洲及地区提供新的发展机会和空间。在丝绸之路经济带以及21世纪海上丝绸之路框架下，欧亚大陆和全球将拥有众多新的合作空间和发展机遇。通过落实"一带一路"，哈中双方正在建立命运共同体，这也是两国在自身发展进程当中所做出的一项重要战略抉择。我认为，建立这样的一个命运共同体是符合两国人民的根本利益的。正如纳扎尔巴耶夫总统所说，让我们共同迈步，迎接光明美好的未来，创造属于我们的共同繁荣。 最后祝愿各位工作顺利，取得成功。谢谢各位的关注。（编辑：吴然 塔尔）