苹果应用商店遭遇恶意软件攻击

哈通社阿斯塔纳9月22日电 据英国《金融时报》21日报道，苹果承认其应用商店(App Store)遭遇罕见的恶意软件攻击，迫使它撤下了一些在中国被广为使用的移动应用。

上周日晚，这家iPhone和iPad的生产商在加州证实了安全研究人员报告中的说法，这些研究人员警告称，一大批热门的中国应用是用被恶意软件感染的开发工具创建的，结果导致这些应用被攻陷。

美国网络安全公司Palo Alto Networks称，一些热门中国应用的"数亿"用户的个人数据可能被泄露，包括使用腾讯微信和打车应用滴滴快的的用户。

苹果表示，它已移除被感染的应用，这些应用是开发人员用假冒版的Xcode软件创建的。

苹果没有解释大批中国热门应用的开发人员是如何被同一款恶意软件攻陷的，也没有透露被感染的应用是如何通过苹果应用商店的安全审查的。

苹果表示："为了保护我们的客户，我们已从应用商店移除那些我们知道是用假冒软件创建的应用，我们正与开发人员合作，确保他们在使用正版Xcode重建他们的应用。"

这番承认对苹果而言是个打击。苹果移动应用的安全记录在很大程度上优于谷歌的应用。

Palo Alto Networks在上周五发布的一篇博文中表示，它已在苹果应用商店发现有39款应用是用被感染的开发软件创建的，这种软件被称为XcodeGhost。Palo Alto Networks补充称，除了微信和滴滴快的，被攻陷的应用还包括游戏、银行、股票交易、地图、社交网络和手机服务等应用。

腾讯在新浪微博上的一份声明中表示，最新版本微信已经解决此问题，目前尚没有发现用户会因此造成信息或者财产的直接损失。

苹果公司加速研发电动车 预期2019年发货

另据《华尔街日报》22日报道，据知情人士透露，苹果公司正在加速开发电动车，该公司内部将这一项目称为"已承诺项目"，并将目标发货日期定在2019年。

此前苹果已经花费了逾一年时间来调研推出同名品牌汽车的可行性。调研期间，该公司还与加州两批政府官员举行了会谈。据知情人士透露，这一被命名为"巨人"(Titan)的项目的领导层获准将600人的研发团队扩大两倍。

苹果已雇佣专家开发无人驾驶汽车，但据熟悉该公司计划的人士表示，苹果目前并无计划让其首部电动汽车实现全自动化。据知情人士透露，无人驾驶功能将是该产品长期计划的一部分。

苹果决心研发电动汽车项目凸显出该公司看到了其通过将开发iPhone（在电池、传感器和硬件整合领域）的技能转移到研制下一代汽车从而进入汽车行业的机会。

一位苹果发言人对此不予置评。