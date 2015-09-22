哈萨克排球美少女萨比娜加盟日本球队（组图）

哈通社阿斯塔纳9月22日电 综合媒体报道，18岁的哈萨克排球美少女萨比娜•阿勒腾别科娃加盟日本的GSS Sunbeam 排球俱乐部。

据悉，萨比娜从8月份开始就已在GSS Sunbeam俱乐部接受训练，目前已有一个月之久，但球队近日才公布关于萨比娜加盟的消息。萨比娜今日在instagram贴出的照片也证实了这一消息。

萨比娜的妈妈努丽帕•阿勒腾别科娃在接受记者采访时表示，萨比娜是为了提升自身能力、积累经验而加盟日本球队。她说，萨比娜是由哈萨克斯坦排球协会派遣赴日本求经的，但加盟协议还未正式签署，并且有关条款还在研究当中。值得一提的是，虽然萨比娜将在日本接受训练，但她在哈萨克斯坦队内的位置将被继续保留，随时可代表哈萨克斯坦出战。

努丽帕•阿勒腾别科娃指出，萨比娜加盟日本球队是为了锻炼自己，积累经验。日本球队的训练方式十分严格，每天必须完成各项任务，但萨比娜没有退缩，正在努力奋斗。接受这一挑战是她自己做出的决定，全家人以及哈萨克斯坦排球协会也支持她。萨比娜非常的想证明的一点就是——对于她来说最重要的是排球，而不是美貌。 据了解，GSS Sunbeam是一支日本女子二级联赛排球队，该球队将于10月份参加当地V.Challenge Ligue联赛。 哈萨克斯坦女排运动员萨比娜•阿勒腾别科娃去年在台湾参加亚洲青年女子（U19）排球锦标赛时，因出众的容貌受到媒体热捧，一夜走红网络。此后，萨比娜一直活跃于各类社交和体育活动中，并致力于宣传哈萨克斯坦。她目前是国家妇女事务和家庭人口政策委员会成员，并且曾担任阿拉木图2022年冬季奥运会申奥代表团成员。（编译：吴然） 以下为萨比娜在日本期间，同队友们一起拍下的生活、训练照