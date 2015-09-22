中国试飞高超音速飞行器？专家称发动机是难题

哈通社阿斯塔纳9月22日电 据《环球时报》报道，近日，关于中国新型高速飞行器试飞的消息在中国互联网上广泛传播，这被广泛解读为中国试验新型高超音速飞行器。不过，关于这则消息，外界的看法分成两派。有分析认为，这标志着中国在高超音速飞行器领域"已经超过美国"，至少达到世界先进水平。也有评论认为，中国目前不太可能试飞类似美国X-51A那样的高超音速飞行器，该试验飞行器可能是用于测试部分高超音速飞行器技术的验证飞行器。

某"跨代飞行器"首飞

据中国航空新闻网的报道称，近日，中国某试飞试验基地，在发动机的轰鸣声中，某型机交付试飞中心后的首次试验飞行拉开序幕。伴随着飞机的滑跑、起飞、离地，渐行渐远消失在天际......

文章称，这是某型机转入试飞中心后的首次飞行，该型飞机任务剖面特殊、飞行方式独特，飞行速度和高度更是远超试飞中心成立以来所有其他试飞机型，其试飞任务难度大，准备时间短。

报道称，本次飞行任务中，试飞方案设计、任务规划、任务指挥等多项重要职责主要由试飞团队中飞机专业人员负责。文章还称这是一种"跨代式的飞行器"。报道称， 起飞数小时后，航线任务完成。一架深色飞机，从深邃的天空中大角度俯冲接近，潇洒地完成拉平，轻盈平飘至机场跑道，整个过程犹如利剑还鞘般准确潇洒。文章称，"此次试飞实现了试飞中心在高超音速试飞领域的突破，标志试飞中心在该型机试飞技术领域内更加成熟。"

跨代飞行器为何物？

由于中国航空新闻网的文章提到该飞行器的飞行速度和高度"远超试飞中心成立以来的其他试飞机型"，而且实现了"试飞中心在高超音速试飞领域的突破"。因此，该飞行器被媒体广泛认为是一种高超音速飞行器。据专家介绍，高超音速飞行器是指飞行速度超过5马赫的飞行器。近些年研制的新型高超音速飞行器大致可分为两类：一类是助推滑翔型，由火箭送到大气层边缘释放，然后高超音速飞行器进行无动力滑翔，并可以进行大幅度机动。之前，中国军方曾宣布进行成功试验的便是这种高超音速飞行器。第二类是依靠超燃冲压发动机或者组合发动机的高超音速飞行器，例如美国的X-51A高超音速飞行器以及在研的SR-72。一般认为，第二类高超音速飞行器的研制难度远超第一类，特别是超燃冲压发动机的研制更是难上加难。迄今为止，最成功的试验便是美国X-51A的试飞，其可控飞行也只维持了数十秒。不过这名专家指出，一些传统导弹，也能达到高超音速的速度范围，例如美国"爱国者"、俄罗斯的S-300防空导弹的最大飞行速度均超过5马赫。利用传统的火箭，也能将一些验证用的飞行器加速度到高超音速范畴。

从中国航空新闻网报道的情况看，这种飞行器应该不是助推滑翔型飞行器，因为这几乎不需要试飞员。那么，很可能就是依靠动力装置自主飞行的高超音速飞行器。

中国高超音速飞行器超美国？

有媒体分析认为，在中航工业庆安发动机组多型产品方案评审攻关的相关事迹报道中，一种所谓"串联式涡轮冲压组合发动机"首次出现，并确认这种新研发动机将"为某飞机配套"。文章分析认为，该飞机就是此型高超音速验证机。该文章认为，从对飞行器的描述中可以看出，我国新型高超音速验证机或与美国的SR-71"黑鸟"战略侦察机大体类似，而其飞行速度显然已超过此前创下速度纪录的SR-71战略侦察机。

一名不愿透露姓名的军事专家认为，从任务时长来看，此机很可能被用于战略侦察。但尚不能确认试飞员是否登机试飞。如果该型高超音速验证机确实为有人机，那么该机将超过"黑鸟"战略侦察机，成为世界上最快的有人飞机。如果其为无人机，那么我国新型高超音速验证机也将达到世界先进水平。

不过，也有分析认为，报道中提到"起飞数小时后，航线任务完成"。任何一种飞行器的首飞，即便是在试飞中心首飞，都不会耗时那么长。因此，起飞数小时，很可能是指挂载该飞行器的平台，据此推测，该飞行器是一种高速无人机，或者高速验证机。中国不太可能立刻研制出一种体形类似SR-71的高超音速飞行器。如果综合考虑飞行器可能挂载在轰-6或者运-8运输机上的外挂架或者外挂点上，那么该飞行器重量可能最多1-2吨重。

更有专家表示，中国目前还无法研制出类似美国X-51A采用的超燃冲压发动机。串联式涡轮冲压组合发动机也无法实现高超音速飞行。中国可以利用火箭发动机将飞行器加速到高超音速，以验证相关技术。专家指出，该文从始至终均未提该飞行器为高超音速飞行器，只是说"实现了试飞中心在高超音速试飞领域的突破"，这表明这次试飞，主要是验证一些高超音速飞行器的相关技术，该飞行器本身未必具有持续的高超音速飞行能力。