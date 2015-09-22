中国试飞高超音速飞行器？专家称发动机是难题
某"跨代飞行器"首飞
据中国航空新闻网的报道称，近日，中国某试飞试验基地，在发动机的轰鸣声中，某型机交付试飞中心后的首次试验飞行拉开序幕。伴随着飞机的滑跑、起飞、离地，渐行渐远消失在天际......
文章称，这是某型机转入试飞中心后的首次飞行，该型飞机任务剖面特殊、飞行方式独特，飞行速度和高度更是远超试飞中心成立以来所有其他试飞机型，其试飞任务难度大，准备时间短。
报道称，本次飞行任务中，试飞方案设计、任务规划、任务指挥等多项重要职责主要由试飞团队中飞机专业人员负责。文章还称这是一种"跨代式的飞行器"。报道称， 起飞数小时后，航线任务完成。一架深色飞机，从深邃的天空中大角度俯冲接近，潇洒地完成拉平，轻盈平飘至机场跑道，整个过程犹如利剑还鞘般准确潇洒。文章称，"此次试飞实现了试飞中心在高超音速试飞领域的突破，标志试飞中心在该型机试飞技术领域内更加成熟。"
跨代飞行器为何物？
由于中国航空新闻网的文章提到该飞行器的飞行速度和高度"远超试飞中心成立以来的其他试飞机型"，而且实现了"试飞中心在高超音速试飞领域的突破"。因此，该飞行器被媒体广泛认为是一种高超音速飞行器。据专家介绍，高超音速飞行器是指飞行速度超过5马赫的飞行器。近些年研制的新型高超音速飞行器大致可分为两类：一类是助推滑翔型，由火箭送到大气层边缘释放，然后高超音速飞行器进行无动力滑翔，并可以进行大幅度机动。之前，中国军方曾宣布进行成功试验的便是这种高超音速飞行器。第二类是依靠超燃冲压发动机或者组合发动机的高超音速飞行器，例如美国的X-51A高超音速飞行器以及在研的SR-72。一般认为，第二类高超音速飞行器的研制难度远超第一类，特别是超燃冲压发动机的研制更是难上加难。迄今为止，最成功的试验便是美国X-51A的试飞，其可控飞行也只维持了数十秒。不过这名专家指出，一些传统导弹，也能达到高超音速的速度范围，例如美国"爱国者"、俄罗斯的S-300防空导弹的最大飞行速度均超过5马赫。利用传统的火箭，也能将一些验证用的飞行器加速度到高超音速范畴。
从中国航空新闻网报道的情况看，这种飞行器应该不是助推滑翔型飞行器，因为这几乎不需要试飞员。那么，很可能就是依靠动力装置自主飞行的高超音速飞行器。
中国高超音速飞行器超美国？
有媒体分析认为，在中航工业庆安发动机组多型产品方案评审攻关的相关事迹报道中，一种所谓"串联式涡轮冲压组合发动机"首次出现，并确认这种新研发动机将"为某飞机配套"。文章分析认为，该飞机就是此型高超音速验证机。该文章认为，从对飞行器的描述中可以看出，我国新型高超音速验证机或与美国的SR-71"黑鸟"战略侦察机大体类似，而其飞行速度显然已超过此前创下速度纪录的SR-71战略侦察机。
一名不愿透露姓名的军事专家认为，从任务时长来看，此机很可能被用于战略侦察。但尚不能确认试飞员是否登机试飞。如果该型高超音速验证机确实为有人机，那么该机将超过"黑鸟"战略侦察机，成为世界上最快的有人飞机。如果其为无人机，那么我国新型高超音速验证机也将达到世界先进水平。
不过，也有分析认为，报道中提到"起飞数小时后，航线任务完成"。任何一种飞行器的首飞，即便是在试飞中心首飞，都不会耗时那么长。因此，起飞数小时，很可能是指挂载该飞行器的平台，据此推测，该飞行器是一种高速无人机，或者高速验证机。中国不太可能立刻研制出一种体形类似SR-71的高超音速飞行器。如果综合考虑飞行器可能挂载在轰-6或者运-8运输机上的外挂架或者外挂点上，那么该飞行器重量可能最多1-2吨重。
更有专家表示，中国目前还无法研制出类似美国X-51A采用的超燃冲压发动机。串联式涡轮冲压组合发动机也无法实现高超音速飞行。中国可以利用火箭发动机将飞行器加速到高超音速，以验证相关技术。专家指出，该文从始至终均未提该飞行器为高超音速飞行器，只是说"实现了试飞中心在高超音速试飞领域的突破"，这表明这次试飞，主要是验证一些高超音速飞行器的相关技术，该飞行器本身未必具有持续的高超音速飞行能力。