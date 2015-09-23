外媒：中国经济规模可能被低估

哈通社阿斯塔纳9月23日电 据《华尔街日报》22日报道，所有人都认为中国的经济并非如外表看上去的那样。

比如，巴克莱经济学家最近计算得出，中国公布的国内生产总值(GDP)在2014年初开始失常。巴克莱称，上个季度公布的7%的GDP增速实际上可能只有5.6%。

但如果中国的经济规模实际上比所有的人认为的要大得多，又会怎样？这是荣大聂和包蓓蓓为战略与国际问题研究中心所做的一项研究所得出的结论。这个结论不应该被轻易否定，不过，也不应该过于乐观地看待。

中国使用一种过时的方法计算GDP，这种方法少算了服务和研发等方面的支出。当欧盟和美国按最新的全球标准对各自的计算方法进行了修改后，两者的经济规模都出现了上修。

这个研究结果也同样适用于中国。如果这个方法论应用于2014年的话，那么这个当时规模10万亿美元的经济体实际上规模接近11.5万亿美元。

服务业的价值被少计算了，这或许能解释为何巴克莱等机构对于中国官方GDP数据如此质疑。如果服务业被少算，那么今日发电量、工业增加值的低水平就更说得通了。目前，许多质疑中国官方GDP数据的人摆出的理由都是，GDP增速数据与放缓的发电量等指标之间存在分歧。

不过，即便实际经济规模更大，也未必像评估所说得那么乐观。债务与GDP的比值会略低一点，但不足以带来能产生影响力的改变。

虽然服务业或许创造了更多工作岗位（这是件好事），但相关数字还显示出，收入不平等现象可能更趋恶化。原因在于，在修正后的计算方法中，很大一部分"消失的"收入都与房地产回报和企业主的资本回报有关。

而且近年来房地产在经济中所占比重已经大大增加，也许是官方数字的两倍还多。依靠房地产来估算增长本身就有很大风险。这意味着，近期房地产投资疲软所造成的打击比之前的预期更严重。

这项研究暗示，对全球而言，如果中国经济的体量的确大得多，则意味着中国经济规模超过美国的时间或早于预期，最早可能在2020年。当然，前提是中国的经济增速继续高于美国。这件事不利的一面是，中国经济增速放缓给全球经济带来的打击会更大。越大并不总是越好。