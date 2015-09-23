美男子钓鱼奇遇 俩猫咪横渡河流登船撒娇

哈通社阿斯塔纳9月23日电 美国男子贾森•弗罗斯特和布兰登•凯在阿拉巴马州黑勇士河垂钓时，意外的遭遇了两只横渡河流的小猫咪。这段奇遇被他们拍了下来，并上传到了Youtube上，短短几天就吸引了数百万人点击观看。

今年8月末，居住在美国阿拉巴马州的贾森和布兰登，计划驾船在黑勇士河上垂钓，度过一段平静的周末假期。他们谁也没有想到，这次垂钓之旅会被两位"喵星来客"意外打断。 当时，站在船头的贾森被一阵猫叫声吸引，意外的发现河中居然有只猫咪正在向着自己的小船游来。惊讶之余，贾森和布兰登立即拿出摄像机拍下了这段画面，并在小猫游到了船边后，将它接到了船上。没过多久，他们发现又有一只小猫也顺着完全一样的路线，游到了船边。 两只小猫登船后，完全没有表现出一丝一毫的畏惧或陌生感，仿佛是两人的老朋友一般，抖了抖身上的水便开始在船上巡视起来，还不时向两人撒娇"求抚摸"。 "你相信吗？我们钓鱼钓上了两条小‘猫鱼'。"仍然感到十分惊讶的贾森对着视频赞叹不已。 这段视频被上传到了Youtube上后，短短几天便有超过500万人点击观看。很多观众都惊讶的表示，这是第一次知道原来猫咪也是游泳健将。也有人猜测，两只小猫很可能是被两位渔夫钓到的鱼吸引过去的。（编译：塔尔）