大众“尾气造假门”引发行业风暴

哈通社阿斯塔纳9月24日电 据英国《金融时报》23日报道，全球汽车业22日陷入动荡之中。大众汽车表示，该公司可能有多达1100万辆汽车受到日益发酵的柴油机尾气排放丑闻的影响。同时，许多国家政府对该公司发起了调查。

欧洲与美国汽车制造商的股价纷纷下跌，因为投资者担心这些指控可能牵扯进其他汽车制造商，而且威胁到柴油机技术——早已受到来自关注空气质量的欧洲政策制定者的抨击——的未来。

斯托克欧洲600汽车股指数昨日下跌7.6%，创自2011年8月以来最大单日跌幅。通用汽车、福特以及菲亚特-克莱斯勒的股价也遭遇重挫。

大众首席执行官文德恩誓言要继续战斗。他在一段视频声明中称，大众辜负了用户的信任，对此他表示"无限歉意"，但将竭尽全力恢复人们对大众——德国最自豪的工业品牌之一——的信心。

在他发布声明四天前，美国监管机构披露，大众使用了"欺骗装置"在美国对其柴油机汽车的尾气测试中作弊，为此该公司将面临数十亿美元的罚款，还可能面临刑事指控。这或将成为大众汽车成立78年来最严重的一起丑闻。

与此同时，随着法国、德国政府宣布对大众进行调查，已经遭到美国司法部及环境保护局调查的大众也成了美国各州当局的目标。据该事件的知情人士透露，纽约州、加州及其他州的总检察长们正在仔细研究这起丑闻，主要关注的是所涉嫌的欺诈行为以及可能违反环保规定的地方。这位人士说，美国50个州中的大多数可能都将卷入进来，因为发现问题的这些大众汽车在美国非常畅销。

大众汽车股价已连续两天均暴跌近20%，市值在过去两天中缩水约250亿欧元。该公司表示，将在第三季度账目中拨出65亿欧元用于承担此次丑闻带来的损失。

宝马、戴姆勒、雷诺等欧洲汽车制造商的股价昨日也纷纷下跌。美国汽车制造商也受到冲击，早盘期间，通用汽车股价下跌3%，福特跌4%，菲亚特-克莱斯勒重挫6%。 大众首席执行官文德恩辞职

迫于不断增加的排放丑闻压力，文德恩辞去了大众汽车首席执行官一职。自周一以来，这场丑闻令大众股价蒸发了30%以上，还震撼了欧洲汽车业。

文德恩在一份声明中表示："大众需要一个新的开始。我将以辞职来为此扫清障碍。"文德恩表示自己的退出是"为了公司的利益，尽管我不知道自己的行为有任何不当之处。"

现年68岁的文德恩是薪酬最高的德国上市企业老板，曾被誉为将大众转变成了一家可与丰田和通用汽车匹敌的全球巨头。但最终他被这桩大众78年历史上最糟糕的丑闻搞得狼狈不堪。

自从美国国家环境保护局揭露大众在柴油车上安装了可以用来操纵排放测试的软件、并要求召回近50万辆大众汽车以来，该公司一直处于震惊状态。

这家汽车制造商随后宣布，全球而言可能有多达1100万辆大众汽车受影响，并表示已预留65亿欧元用于覆盖潜在成本。

这一丑闻在全球汽车业引发冲击波，拖累了美国、法国和德国汽车制造商的股票，并对柴油技术的未来提出质疑。

昨天，大众总部所在的德国下萨克森州的检察官表示，他们在考虑对该公司某些雇员展开初步调查。

大众监事会执行委员会昨日发布声明表示，已全面展开内部调查，涉及丑闻的人员将受到处分。该委员会还表示，已就这起丑闻向检察机关提交刑事申诉状。