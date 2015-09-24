总穆夫提向全国人民致以节日问候

哈通社阿斯塔纳9月24日电 在吉庆尊贵的古尔邦节来临之际，哈萨克斯坦伊斯兰教协会主席、总穆夫提叶尔江∙马勒哈吉吾勒向全体哈萨克斯坦人民致以节日的问候。

总穆夫提表示，自古以来，作为重要精神支柱的伊斯兰教，已经融为哈萨克人民传统的一部分，古尔邦节亦成为了一个传统佳节并延续至今。这一旨在引人向善，倡导宽容与友爱的节日，值得每一位信众真心庆祝。 总穆夫提说："古尔邦节，是拉近亲人感情，促进社会和睦共处、互敬互爱的尊贵节日。这一天，不仅增进了信众对真主的信念，而且对于任何人或任何事物能做到亲、爱、公、善。正在麦加朝圣的穆斯林们，也将在这一天开展盛大的宰牲祭礼，向真主虔诚祈祷。 虽然在古尔邦节宰牲是每一位穆斯林的功课，但对于生活贫困、手头拮据的人而言，也并无强制。宰牲所得的肉要分为三份，一份送与亲朋好友，一份施济穷困潦倒之人，还有一份留给自己。在古尔邦节宰牲献祭，是敬主爱人、发扬友爱精神的具体表现。《古兰经》中有云：‘汝等需谨记在心，宰牲之肉、之血均不由真主所得，真主所得乃汝等虔诚敬畏之心意。' 在这个尊贵的节日里，我号召大家向自己身边的残疾人、孤儿寡母、无人照料的老人施以援手。 愿真主聆听祈祷、垂怜世人！祝福全国人民家庭平安、身体健康、工作顺利！"（编译：塔尔）