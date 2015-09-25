普京下周一将与奥巴马举行会晤

哈通社阿斯塔纳9月25日电 据《华尔街日报》25日报道，俄罗斯官方媒体周四援引该国政府发言人的话报道称，俄罗斯总统普京下周一（9月28日）将与美国总统奥巴马举行会晤。

俄政府发言人佩斯科夫称，两国首脑将在纽约举行会晤，当天普京还将在联合国成立70周年大会上发表讲话。 另据英国《金融时报》报道，这将为美国政府对普京长达一年的外交孤立画上句号。

奥巴马政府断定，与普京面对面讨论叙利亚冲突意义重大，就算会被外界认为奥巴马在放松对俄在乌行动的批评，也应举行这次会晤。奥巴马政府一位高官表示，此次会晤是应"普京总统的要求"举行的。这位官员补充称："尽管我们与莫斯科方面存在深刻分歧，但奥巴马总统认为，如果不去尝试一下我们能否通过与俄展开高层接触来取得进展，将是不负责任的。"

目前乌克兰东部冲突相对平静，俄罗斯政府已多次呼吁美国政府与之就叙利亚危机展开更多沟通，并称普京是一位负责任的领导人、会尽最大努力与奥巴马解决全球重大问题。

对普京来说，此次会晤至少将代表着在宣传方面取得的一次胜利。普京希望削弱西方对与乌克兰有关的对俄经济制裁的支持。不过，美国国务卿约翰•克里也希望探索有无可能通过与俄展开对话来求得叙利亚内战的政治解决方案。

与俄政府关系密切的外交政策专家周四表示，他们认为此次联合国大会为美向俄在叙利亚问题上的立场靠拢提供了一个机会。但一些分析人士表示，普京其实着眼的是国内——他需要鼓舞人心的新政绩来在明年议会选举和2018年总统选举前巩固民意支持率。