阿斯塔纳举办医疗器械和旅游行业国际展览会（图）

哈通社阿斯塔纳9月25日电（记者加苏兰•卓勒德巴耶夫）25日，阿斯塔纳举办"AstanaZdorovie-2015"医疗器械和"Astana Leisure 2015"旅游行业国际展览会。

在此次的"AstanaZdorovie-2015"医疗器械国际展览会上，来自俄罗斯、美国、德国、以色列、中国、韩国、日本、斯洛伐克、白俄罗斯、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦等11个国家的100多家企业参展，展出包括物理治疗、心脏病、卫生消毒和美容等领域高科技医疗和实验室设备。而作为国际知名医疗器械开发商的日本东芝医疗器械公司也在展会上亮出了他们具有世界领先技术的医疗诊断设备。 卫生和社会发展部副部长阿列克谢•崔在展会上发表讲话。他说，这种大型的国际展览会是该领域各企业交流先进技术的理想平台。哈方衷心感谢到场参加展会的各企业代表，并祝愿大家能够借此机会建立相互合作关系。 在当天举办的"Astana Leisure 2015"旅游行业国际展览会也是组织的有声有色。来自世界25个国家的65家企业参加了会展，并展出了各自独特的旅游航线图。此展会旨在发掘哈萨克斯坦及前来参展的各个国家待开发的旅游业潜力。（编译：塔布斯）