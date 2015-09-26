外媒：习奥会——分歧与承诺并存

哈通社阿斯塔纳9月26日电 据《华尔街日报》26日报道，美国总统奥巴马与中国国家主席习近平在会谈中袒露了两国之间的分歧，但也就最敏感的两个问题做出了初步承诺：一是中国被指责对美国实施网络攻击的问题，二是中国在南中国海（中国称南海）的岛礁建设。

中国做出的承诺意味着美国不会立即就网络攻击事件对中国相关实体实施制裁，也不会马上就中国的人工岛屿采取更强硬的军事行动。

但美国官员提醒说，中方应在这两个问题上迅速采取相应行动来兑现习近平的承诺。习近平为期一周的访美之行最后三天将在纽约参加联合国会议。

美国目前对网络攻击和南海问题日益关切，对中国应对经济放缓的方式和进一步向美国企业开放市场的承诺也感到担忧，这给习近平对美国的首次国事访问蒙上了阴影。

面对国内要求对中国采取更强硬手段的呼声，奥巴马直接指责中国政府参与了对美国企业的网络盗窃，他在与习近平联合举行的新闻发布会上说："这种行为必须停止。"

习近平否认中国参与过窃取商业机密或其他黑客行动，并表示妥善处理这个问题的方式是加强合作，避免对抗，不要将问题政治化。

习近平说，对抗和摩擦对双方都不是正确的选择。

美国和中国宣布了一项协议，承诺既不指示也不支持以窃取企业信息攫取经济利益为目的的网络攻击行为，这意味着美国可能不会立即采取制裁行动。但这些措施效果如何还不清楚。

美国官员表示，美中双方本周还就广泛的贸易和投资协议取得一些进展，该协议若能达成，将使中国依然封闭的经济领域敞开大门。

在与习近平访美相关的谈话中，美国高层官员表示，他们得以说服中国缩短双边投资协定的负面清单。