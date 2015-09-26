哈中两国元首家乡或将结为“友好之乡”

哈通社塔拉兹9月26日电 哈萨克斯坦东干人协会主席、"丝绸之路"国际学院社会基金会主席胡塞•达乌罗夫日前向记者透露，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的家乡--阿拉木图州卡拉赛县乌什阔恩尔（Үшқоңыр/Ushkonyr）乡，或将同中国国家主席习近平的家乡——陕西富平，结成"友好之乡"。

据悉，为响应中国国家主席习近平提出的丝绸之路经济带倡议，彰显哈中两国之间悠久的文化、商业和民间交流历史，在哈萨克斯坦东干人协会和陕西怡泽茯茶有限公司的共同主办下，一支由136峰骆驼、8匹马和100余人组成的"丝绸之路文化之旅"大型商队于2014年9月从西安启程，途经中国陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆5省区的18个城市，行程8000多公里历时11个月抵达哈萨克斯坦，计划将于10月8日到达塔拉兹市参加哈萨克汗国建立550周年全国性大型庆典活动。

在接受哈通社记者的电话采访时，胡塞•达乌罗夫表示，9月22日，驼队抵达了纳扎尔巴耶夫总统的家乡乌什阔恩尔，受到了当地群众的热烈欢迎。来自习近平主席老家富平的驼队成员，向当地人民赠送了从富平带来的兵马俑雕塑和茶叶等特产礼品。双方还共同提议，将乌什阔恩尔与富平相互结为"友好之乡"。

"商队带来的兵马俑和茶叶等，将被送往总统博物馆和塔拉兹博物馆展出和收藏。" 达乌罗夫说。