俄罗斯与伊拉克签署情报共享协议

哈通社阿斯塔纳9月28日电 据英国《金融时报》28日报道，伊拉克上周日宣布，已与俄罗斯签署一项情报交换协议，这一最新迹象表明俄罗斯干预打击"伊拉克和黎凡特伊斯兰国" (ISIS)行动的愿望越来越强烈。

根据这项最新协议（还包括叙利亚和伊朗），伊拉克军方表示，4国将分享有关Isis的情报信息。

该协议将增强俄罗斯在打击Isis战争中的作用，还会让美国处于被动，美国一直在与伊拉克联合发动打击Isis的军事行动。

尽管伊拉克与俄罗斯达成的这项最新协议的具体内容尚不清楚，但这一声明可能会加大美国和该地区其他国家关于奥巴马政府对于中东形势的影响力正在下滑的批评，特别是在俄罗斯希望发挥更决定性作用之际。

莫斯科两位外交官表示，把俄罗斯和伊朗视为在叙利亚的最亲密盟友是错误的，因为两国的利益不同。

然而，俄罗斯一直在一些领域与伊朗和伊拉克合作。俄罗斯军方最近在叙利亚的增兵多数是通过伊拉克领空完成的，此前其他国家应美国要求向俄罗斯军用飞机关闭了领空。

另外伊朗伊斯兰革命卫队下属"圣城军"指挥官卡西姆•苏莱曼尼一直支持什叶派武装力量在伊拉克打击Isis，他上月在莫斯科与俄罗斯举行会谈，此次访问招致美国的反对，因为他是联合国旅行禁令的对象。