纳扎尔巴耶夫：不应随意滥用制裁手段 国际制裁行使权应由安理会持有

哈通社纽约9月29日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）当地时间28日，纳扎尔巴耶夫总统在联合国大会一般性辩论上发表讲话时表示，不应随意滥用制裁手段，国际制裁的行使权应由安理会持有。

纳扎尔巴耶夫说，国际法和国际机构所发挥作用的消弱已经成为了当今国际社会所面临的挑战。不应忘记，《联合国宪章》是用世界战争和武装冲突中数以千万的牺牲者的血写成的。违反宪章任何条款，尤其是侵犯国家主权和领土完整，将推使人类重蹈覆辙。 纳扎尔巴耶夫强调，必须阻止制裁手段的随意滥用，这一行为应通过《联合国宪章》和国际法给予制止。我认为，能够对上百万人的生活带来影响的国际制裁的行使权应交付安理会持有。若不遵守这一原则，将破坏当今国际秩序的基础，并将成为新"冷战"的萌芽。 纳扎尔巴耶夫指出，作为综合性组织，联合国是无可取代的。各国遵守其国际义务乃是当今国际秩序的基石。哈萨克斯坦始终支持和平解决乌克兰危机和有关各方全面履行明斯克协议。当下，有必要尽全力为恢复国际关系中的对话和互信作出努力。因此，哈方提议在2016年召开联合国高级别会议，以明确当今国际法的基本原则。（编译：吴然）