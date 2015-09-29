美中两国宣布应对气候变化重要举措

哈通社阿斯塔纳9月29日电 据《华尔街日报》29日报道，美中两国上周五宣布了有关应对气候变化的重要举措，其中包括中国承诺在2017年前启动一个减少部分排放的方案和建立碳定价机制，以及提供31亿美元帮助经济条件更差的国家为其转型项目融资。

这些举措是美中两国为了实现碳排放目标而制定的最新策略，同时也是为了促进达成一项有关减少全球二氧化碳排放量的国际公约而做的努力，该公约应于今年12月制定。奥巴马政府官员称，这开创了美中两国气候外交的新纪元，已经宣布的举措向世界展示了两国为了实现共同目标所做的承诺。

绿色和平组织(Greenpeace)高级气候分析师李硕称，中国最新做出的重要出资承诺对于国际气候政治来说是一个变革，中国大大增加了此前的出资承诺规模。

与此同时，中国国家主席习近平决定制定碳排放价格，采用总量控制与交易的碳排放机制，2013年以来在七个省市实施的试点项目的范围将因此扩大。这一项目将首先限制二氧化碳的排放，然后让各个公司买入或出售该机制限制下的二氧化碳排放权。二氧化碳排放被认为是导致气候变化的罪魁祸首。

美国政府高级官员称，碳排放交易系统将覆盖大部分造成气候污染的领域，包括造纸、钢铁和水泥等行业。